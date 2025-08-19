L'Inter appelle l’OM et donne le prix de Pavard

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est notamment à la recherche d'un nouveau défenseur en cette fin de mercato estival. Les Phocéens pourraient bien tenter le coup dans le dossier Benjamin Pavard.

L'OM est attendu au tournant en cette fin de mercato estival. Les fans et observateurs du club phocéen sont assez inquiets de la tournure que prend ce début de saison, entre défaite à Rennes et tensions dans le vestiaire. Medhi Benatia va devoir rassurer et cela passera par de nouvelles arrivées. En défense, l'OM cherche une valeur sûre. Pour cela, la direction marseillaise est prête à investir beaucoup d'argent. Les pensionnaires du Stade Vélodrome sont bien partis dans le dossier Joel Ordonez, mais Bruges se montre gourmand. Le club belge veut plus de 30 millions d'euros pour lâcher son crack équatorien. Compte tenu de la situation, l'Olympique de Marseille a ouvert un autre dossier, à savoir celui de Benjamin Pavard.

Pavard à l'OM, il y a de quoi y croire

En effet, l'OM serait intéressé par la venue du champion du monde 2018. Selon la presse italienne, Gazzetta dello Sport en tête, l'Inter n'est pas contre le fait de se séparer du Français. D'ailleurs, les Lombards, conscients de l'intérêt du club français pour leur joueur, seraient apparemment disposés à lâcher Benjamin Pavard contre une somme comprise entre 18 et 20 millions d'euros. Dans les cordes phocéennes, même s'il faudra aussi s'aligner sur le salaire demandé par l'ancien joueur du Bayern Munich. Outre l'OM, le LOSC, Galatasaray et Neom sont aussi dans le coup pour s'attacher les services de Benjamin Pavard. A quelques mois de la Coupe du monde 2026, le joueur tricolore n'est pas contre un retour en Ligue 1. A ce jour, l'Olympique de Marseille est une destination crédible pour lui même si rien n'est encore fait.