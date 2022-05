L'Europe avec l'OM, Wiliam Saliba signe tout de suite !

Dans : OM.

Qualifié avec l'OM pour la prochaine Ligue des champions, William Saliba appartient toutefois à Arsenal où il doit retourner cet été. Alors que les Gunners devraient eux jouer la Ligue Europa, l'international français n'a pu cacher que rester à l'OM le séduisait.

La dernière minute de la dernière journée de Ligue 1 a eu une importance incroyable cette saison. En l'espace de quelques secondes et d'un but lensois face à Monaco, l'OM est passé de troisième à deuxième. Une place en plus qui change tout car ce n'est plus le troisième tour préliminaire qui attend le club marseillais mais bien les poules de la Ligue des champions. Une donnée importante qui augmente significativement l'attractivité des Olympiens pour l'été prochain, surtout que d'autres clubs n'auront pas la chance d'être présents dans la plus grande des compétitions de clubs européens.

Saliba serait enchanté de jouer la C1 avec l'OM

C'est bien parti pour être le cas d'Arsenal. Les Londoniens, cinquièmes, possèdent deux points de retard sur Tottenham avant la dernière journée qui verra leurs voisins rendre visite à la lanterne rouge Norwich. Autant dire que leurs chances de jouer la C1 sont très limitées. Cela affecte directement William Saliba, lequel est prêté à l'OM et retournera à Londres cet été. Le néo-international français est un peu lésé dans l'histoire, lui qui se verrait bien jouer la Ligue des champions au stade Vélodrome la saison prochaine. C'est ce qu'il a indiqué aux journalistes en zone mixte après le match face à Strasbourg.

« Ah c'est sûr que... On verra bien ! Mais en tout cas, déjà, on va bien dormir, parce que c'était l'objectif premier de finir 2e et d'aller en Ligue des Champions. Après, on verra hein. On verra pendant ces deux mois de mercato, mais en tout cas, c'est avec grand plaisir si je reviens. [...] Tu me veux des problèmes, toi ! (sur Arsenal en C3) Mais, oui, c'est sûr qu'en tant que footballeurs, on veut tous jouer la Ligue des Champions. Surtout moi qui ne l'ai pas jouée encore. Et surtout dans un stade comme ça, ça fait longtemps que la Ligue des Champions n'était pas ici. On est très fiers et c'est sur que, avec grand plaisir, j'aimerais bien jouer les mardis et mercredis ici », a t-il clamé. Une demande qui a du arriver aux oreilles de Pablo Longoria. Le président marseillais va devoir s'activer et convaincre Arsenal de lui vendre son défenseur central. Cela tombe bien, samedi soir, l'OM a récupéré 50 millions d'euros en une minute et une deuxième place arrachée des mains monégasques.