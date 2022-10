L'enfer pour l'OM, il l'annonce sans détour

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En cas de succès à Francfort ce mercredi en Ligue des Champions, l’OM peut valider son ticket pour les huitièmes de finale.

Après ses deux victoires contre le Sporting, l’Olympique de Marseille s’est totalement relancé dans son groupe de Ligue des Champions. Deuxième juste derrière Tottenham, le club phocéen peut valider son ticket pour les 8es de finale de la compétition en cas de succès à Francfort ce mercredi soir. Mais la tâche sera ardue en Allemagne contre une équipe qui était venue s’imposer 2-0 au Vélodrome il y a quelques semaines. Difficulté supplémentaire : Alexis Sanchez et ses coéquipiers seront confrontés à une ambiance très hostile à Francfort, qui dispose d’un public très chaud comme l’a expliqué Simon Falette à La Provence. Pour l’actuel joueur d’Hatayspor et ancien défenseur de Francfort, cette donne ne sera pas à négliger pour les joueurs d’Igor Tudor.

L'enfer promis à l'OM à Francfort ce mercredi

« Francfort est une ville de foot. A la base, ce n’est pas un top club, mais les gens sont passionnés. Francfort est la capitale économique de l’Allemagne. Les gens viennent y travailler la semaine et partent le week-end. Comme ils aiment beaucoup le foot, ils partent seulement après les matchs. Ils sont imprégnés du foot. C’est presque une tradition, ils viennent au stade et mettent une ambiance incroyable. Ils font partie des supporters les plus chauds de Bundesliga. Parfois, ils se bagarrent avec des fans d’autres clubs, mais jamais dans le stade. Je n'ai jamais vu de dérapage en tribunes en deux ans et demi. Même quand on a eu des périodes difficiles, ils ont toujours été derrière nous. Ils ne nous ont jamais sifflés » a lancé l’ancien défenseur de Francfort, pour qui l’ambiance volcanique des supporters de Francfort sera un élément important du match contre l’OM ce mercredi soir en Ligue des Champions.