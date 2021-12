L'effet Sampaoli, Nabil Djellit crie à l'escroquerie

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Battu par Brest au Vélodrome 1-2 ce samedi soir, l'OM a concédé une troisième défaite en Ligue 1 cette saison. Après les deux victoires 1-0 obtenues cette semaine, les Marseillais ont rechuté et certains journalistes, comme Nabil Djellit, pointent du doigt Jorge Sampaoli.

Cette semaine, les supporters de l'OM auront connu des émotions très différentes au fur et à mesure des jours, des matches et des résultats. Tout d'abord, un succès très laborieux et ennuyeux face à Troyes 1-0 dans un Vélodrome désert. Puis, une victoire sur le même score à Nantes avec une prestation bien plus convaincante. Enfin, une prestation de bonne facture face à une équipe brestoise en forme, ce samedi, mais à la clé une défaite rageante. Alors que l'OM avait réussi à prendre la deuxième place après une semaine solide comptablement, les Olympiens et leurs supporters subissent un nouveau coup d'arrêt. Les résultats et le jeu marseillais ne sont pas toujours constants mais une chose prend de l'ampleur, ce sont les critiques de plus en plus fortes de certains observateurs envers le projet de jeu de Jorge Sampaoli.

Nabil Djellit reste sur sa faim avec Sampaoli

Parmi ceux-ci, Nabil Djellit est particulièrement critique envers l'entraîneur argentin. Pour le journaliste de France Football et de La chaîne l'Equipe, la prestation contre Brest ainsi que celles depuis le début de saison sont bien en-deçà des promesses attendues avec Jorge Sampaoli. Pour lui, la patte du technicien marseillais est plus visible dans son comportement que dans son fond de jeu.

Donc la grinta sur la touche et les changements de postes incessants, tout le monde appelle ça le génie Sampaoli... #OMSB29 — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) December 4, 2021

«Donc la grinta sur la touche et les changements de postes incessants, tout le monde appelle ça le génie Sampaoli...», a t-il indiqué sur Twitter. Une analyse sommaire qui ne convaincra sans doute pas les plus fervents supporters de Sampaoli et de l'OM mais qui vient illustrer la difficile lecture du jeu collectif marseillais depuis plusieurs semaines.