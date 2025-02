L’avion est réservé, la Juventus double l'OM

En quête d’un défenseur central, l’OM s’est renseigné sur Lloyd Kelly mais l’Anglais de 26 ans est proche de s’engager avec la Juventus.

Le dossier de l’attaquant ayant enfin été réglé avec la signature d’Amine Gouiri en provenance du Stade Rennais, l’Olympique de Marseille souhaite désormais renforcer son secteur défensif. Le club phocéen a bouclé la venue d’Amar Decic, latéral bosnien qui débarque en provenance du RB Salzbourg. Roberto De Zerbi aimerait aussi un second renfort en défense centrale, après Luiz Felipe. Des négociations se tiennent en ce moment avec Chelsea pour le prêt d’Aaron Anselmino, priorité de l’OM à ce poste. Il y a quelques jours, un autre défenseur central de Premier League avait toutefois été évoqué à Marseille : Lloyd Kelly.

🚨⚪️⚫️ Lloyd Kelly to Juventus, here we go! Verbal agreement in place for Newcastle CB to join on loan with obligation to buy.



Package around £15m with add-ons and sell-on clause, contract agreed with Kelly.



Medical being planned right now. pic.twitter.com/v0mnvdIGl5