L'avenir de l'OM se jouera le 9 juin !

Par Corentin Facy

Interdit de recrutement par la FIFA en raison du dossier Pape Gueye, l’OM sera fixé le 9 juin prochain.

Les informations de La Provence avaient laissé entrevoir une très bonne nouvelle pour l'OM dans l'affaire Pape Gueye. Et pour cause, le fond de l’affaire Pape Gueye ne sera étudié qu’en octobre prochain par le Tribunal Arbitral du Sport, en raison d'un délai supplémentaire demandé par Watford, en guerre avec l'OM sur le dossier de l'international sénégalais. Une aubaine pour la direction de l’Olympique de Marseille, qui va formuler dans les jours à venir une action en référé devant le Tribunal arbitral du Sport dans le but de demander une levée des sanctions à titre provisoire. Pour le quotidien marseillais, il ne fait absolument aucun doute que cette demande sera accordée et que par conséquent, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli pourront effectuer un mercato tout-à-fait normal cet été.

L'OM devrait être autorisé à recruter cet été

Mais le verdict sur l'interdiction ou non de recruter sera donné le 9 juin, soit à la veille de l'ouverture du marché des transferts. Autant dire que le timing sera serré pour permettre à Pablo Longoria d'avancer tôt sur certains dossiers. Si l'issue est positive, alors l'OM pourra recruter librement en attendant le jugement sur le fond. Si l’institution indépendante basée à Lausanne en Suisse estime que l'OM est en tort, alors l'été pourrait être très compliquée. Néanmoins, RMC comme La Provence estiment que les chances marseillaises d'avoir une décision suspensive sont très bonnes.

La DNCG surveille aussi l'OM

Une nouvelle réjouissante pour l’Olympique de Marseille, qui ne pourra toutefois pas faire n’importe quoi cet été sur le marché des transferts, même s’il est autorisé à recruter. Et pour cause, La Provence rappelle que l’OM reste sous l’étroite surveillance de la Direction nationale du contrôle de gestion du football français (DNCG). Les comptes de l’OM sont toujours scrutés de près comme cela a été le cas lors des signatures au mois de janvier de Cédric Bakambu et de Sead Kolasinac. Afin de soulager ses finances, l’OM mise en partie sur une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. La vente de certains joueurs à forte valeur marchande (Caleta-Car, Dieng) sera également nécessaire afin de passer l’été en limitant la casse. Et dans le sens des arrivées, Marseille pourra compter sur la créativité de Pablo Longoria, qui a déjà des pistes bien avancées pour renforcer l’équipe de Jorge Sampaoli à moindre coût. Selon La Provence, le dossier le plus chaud est celui du défenseur havrais Isaak Touré, grand espoir de Ligue 2 et dont l’arrivée à l’OM est jugée comme imminente.