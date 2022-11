L’arbitre pro-OM, Disasi tente d’amadouer la commission

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après la défaite contre l’Olympique de Marseille (2-3) dimanche dernier, Axel Disasi avait gravement accusé l’arbitre Benoît Bastien. Le défenseur central de l’AS Monaco regrette ses propos qui pourraient lui coûter cher.

Axel Disasi a totalement dérapé. En colère après la défaite concédée dans les dernières secondes, le défenseur central de l’AS Monaco avait accusé Benoît Bastien d’aider l’Olympique de Marseille. « L’arbitre était pour Marseille », avait lâché le Monégasque remonté au micro de Prime Video. A priori, sa déclaration devrait lui valoir une suspension. C’est pourquoi l’international français, actuellement au Qatar pour préparer le Mondial, a tenté d’amadouer la commission de discipline.

« Tout d'abord, je voudrais revenir sur les incidents qu'il y a eus face à l'Olympique de Marseille, et dire que les propos que j'ai pu tenir envers le corps arbitral à l'issue du match, c'était une réaction totalement à chaud, a réagi Axel Disasi en conférence de presse. Aujourd'hui en étant un peu plus calme et posé, ce sont des propos que je n'aurais pas dû tenir. Je n'aurais pas dû avoir des propos aussi virulents donc j'espère que cet épisode me servira de leçon à l'avenir. » Puis le remplaçant de Presnel Kimpembe a raconté une anecdote plus agréable.

Disasi a zappé le programme de l'ASM

« Après c'est vrai que sur les heures qui ont suivi le match, cela a été les montagnes russes entre la déferlante qu'il y a eue sur les réseaux sociaux et le coup de fil que j'ai reçu le lendemain. Au moment du coup de fil, c'est beaucoup de joie et de fierté. Je rentrais chez moi, parce qu'on avait rendez-vous avec le club à 10 heures pour nous donner les programmes de reprise. En rentrant, j'étais au volant et j'ai reçu un appel du coach (Didier Deschamps). La montre que l'AS Monaco nous a donnée, je peux vous dire que je l'ai laissée en France », s’est amusé l’ancien Rémois, appelé pour la première fois chez les Bleus.