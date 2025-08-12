L'arbitre de Rennes-OM désigné, les Marseillais déjà furieux

Dans : OM.

A l'honneur pour le retour de la Ligue 1, l'Olympique de Marseille se déplace au Roazhon Park de Rennes. L'arbitre de la rencontre a d'ailleurs déjà été désigné, de quoi provoquer la colère des supporters phocéens.

La Ligue 1 n'est pas encore de retour que les supporters marseillais s'agacent déjà de la désignation des arbitres pour la première journée du championnat. L'Olympique de Marseille et le Stade Rennais sont chargés de lancer cette saison 2025-2026 en ouverture de la J1 au Roazhon Park et de présenter un spectacle attrayant aux supporters. Une rencontre qui devrait être arbitrée par Jérémie Pignard, indique La Minute OM. Le compte X spécialisé sur l'actualité de la formation phocéenne a indiqué par ailleurs, avec une pointe d'agacement, que ce même arbitre central avait dû gérer deux matchs de l'OM la saison dernière, pour une victoire et une défaite. Le retour de la théorie du complot ?

Un complot refait surface à l'OM

La saison dernière, l'Olympique de Marseille a fait beaucoup parler de lui à cause de la pression de ses dirigeants exercée contre le corps arbitral. On se souvient notamment des images de Pablo Longoria, excédé, hurlant dans les couloirs de l'Abbé-Deschamps contre une supposée corruption des hommes au sifflet. Une sortie qui avait généré une forme de complot anti-OM perçu par les supporters olympiens. Un sentiment qui perdure donc, à l'aube de la nouvelle saison de Ligue 1. Pire, la défaite subie par l'OM lorsque Jérémie Pignard était au sifflet était face… au Stade Rennais, leur adversaire de cette J1.

La Minute OM ajoute d'ailleurs que Cyril Gringore et Cedric Dos Santos seront en charge de l'assistance vidéo. Le premier cité avait déjà assisté M. Pignard lors du match OM - Toulouse, remporté 3-2 par les Phocéens en avril dernier. Mais ce sont surtout les commentaires à l'issue de ce post qui rappellent à quel point les Marseillais estiment qu'aucun arbitre n'est vraiment impartial à leurs yeux. « Bien joué à Rennes pour leur victoire on a rien pu faire… », « Tant que cet anti OM notoire n’est pas à la VAR ça va », « Ah oue ??? La LFP a décidé de nous saboter dès la 1ere journée en fait », ont notamment déploré les fans de l'OM.