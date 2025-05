L’arbitrage innocenté, l’OM a trouvé son ennemi

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A la demande de l’entraîneur Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille s’est réuni pendant une longue mise au vert. Ce stage en Italie s’est avéré bénéfique pour les Marseillais qui ont pu fuir un contexte nuisible à la Commanderie.

Les avis sont unanimes à l’Olympique de Marseille. Malgré les doutes sur l’initiative de l’entraîneur Roberto De Zerbi, tous les Marseillais constatent le net regain de forme de l’équipe après la mise au vert en Italie. Les coéquipiers d’Adrien Rabiot, forcément affectés par l’éloignement de leur famille, ont quand même validé les avantages de ce rassemblement improvisé. Le groupe a pu gagner en cohésion et se concentrer sur son objectif finalement atteint, à savoir la qualification directe pour la Ligue des Champions.

L'OM a bien fait de s'éloigner

La direction olympienne ne peut que s’en réjouir, d’autant que ce déplacement a permis à l’équipe de fuir le contexte local. A plusieurs reprises, les dirigeants ont laissé entendre que certaines personnes en interne ne souhaitaient pas le bien de l’Olympique de Marseille. C’est aussi l’impression de Marc Madiot, persuadé que le pensionnaire du Vélodrome s’était trompé de combat lorsqu’il s’attaquait constamment à l’arbitrage à chaque contre-performance. « Il y a un venin à l'intérieur du club », a lâché le manager de l’équipe cycliste Groupama-FDJ sur RMC.

🗣💬 "Il y a un venin à l'intérieur du club ! Le danger n'est pas dans l'arbitrage mais au sein même du club et c'est beaucoup plus dangereux"



Marc Madiot déplore l'environnement local pernicieux autour de l'OM qui entrave la sérénité et stabilité depuis des années. pic.twitter.com/klctmRuX2t — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) May 17, 2025

« Pour qu'il soit obligé de se déplacer à l'extérieur pour se regrouper et se retrouver en tant qu'équipe, c'est qu'il y a un venin à l'intérieur du club, a insisté le chroniqueur des Grandes Gueules du Sport. Le danger n'est pas dans l'arbitrage, les mauvaises interprétations ou les mauvais jugements pendant les matchs. Le venin est à l'intérieur du club et il est peut-être beaucoup plus dangereux que ce qu'il se passe au quotidien sur le plan purement sportif. » Finalement, l’Olympique de Marseille en est peut-être parvenu à la même conclusion.