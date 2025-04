L'Arabie Saoudite vient torpiller le projet de l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Roberto De Zerbi, dont la fin de saison est tout de même compliquée à l'OM, est désormais dans la short list du plus puissant club de l'Arabie Saoudite. Avec les moyens financiers qui vont avec.

A quelques heures du match face à Brest, Roberto De Zerbi a vu son nom apparaitre dans la rubrique mercato. A plusieurs reprises cette saison, l’entraineur italien de l'OM a laissé entendre qu’il pourrait bien partir si les choses tournaient mal, même s’il a aussi à chaque fois rectifié le tir en disant qu’il adorait Marseille, son ambiance survoltée, et la confiance des dirigeants. Mais à l’image de ses récents coups de colère, notamment envers certains de ses joueurs, et des critiques de ces derniers à son égard sur la tenue des entrainements cette saison, la relation peut vite devenir houleuse. D’autant qu’il n’a jamais caché son envie de revenir un jour en Italie, pour y entraîneur un club plus important que Sassuolo, où il s’était révélé.

De Zerbi, le profil parfait pour l'Arabie Saoudite

Un ensemble de critère pris en compte par Al-Hilal, qui selon L’Equipe, a ajouté Roberto De Zerbi à sa liste d’entraîneurs potentiels pour la saison prochaine. Le club de Riyad a de grandes chance de laisser échapper le titre en Arabie saoudite, au profit de Al-Ittihad, et Jorge Jesus pourrait en faire les frais malgré sa réussite globale à la tête du club. Surtout que le technicien portugais est candidat pour le poste de sélectionneur de Brésil, sans garantie puisque le nom de Carlo Ancelotti est aussi murmuré.

La place pourrait donc être libre prochainement et le profil de Roberto De Zerbi, entraineur jeune qui a déjà oeuvré en Ukraine, en Italie, en Angleterre et donc en France, fait saliver les dirigeants saoudiens. Ce serait un énorme coup dur pour l’OM de voir « RDZ » changer d’air après seulement un an, alors qu’un projet autour de lui a été mis en place l’été dernier, avec de gros moyens financiers et une confiance totale en sa gestion. Nul doute que la fin de saison du club olympien, et sa gestion des derniers matchs pour valider sa place en Ligue des Champions, entreront aussi en ligne de compte pour le choix final.