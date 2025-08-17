L'Arabie Saoudite propose son aide à l'OM

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

L’Olympique de Marseille n’a pas terminé son mercato estival. Le club de la cité phocéenne a encore certains joueurs à vendre pour remplir tous ses objectifs. Indésirable depuis l’été dernier, Azzedine Ounahi a reçu quelques offres sur la table.

À la recherche d’une porte de sortie à l’issue de son prêt du côté du Panathinaïkós, Azzedine Ounahi n’a pas encore choisi sa future destination. L’international marocain (40 sélections, sept buts) n’est plus désiré du côté de l’Olympique de Marseille depuis l’arrivée de Roberto de Zerbi. Prêté du côté du Panathinaïkós l’an passé, le joueur a pu retrouver du temps de jeu du côté de la Grèce. Mais désormais, l’ancien joueur du SCO d’Angers attend un projet concret pour partir avec pour ambition de disputer la CAN à domicile cet hiver et la Coupe du monde 2026 avec les Lions de l'Atlas.

Ounahi ne manque pas d’offres

Pour cela Azzedine Ounahi a plusieurs offres sur la table. Le Marocain est courtisé et pas seulement en Europe. Le milieu de terrain est suivi par le Panathinaïkós qui souhaite toujours s’attacher ses services. Le club grec est par ailleurs le seul à avoir répondu aux exigences de l’Olympique de Marseille selon le journaliste George Tsarouchas. Toujours selon lui, d’autres clubs tentent d’accueillir le Marocain. Outre Trabzonspor en Turquie ou encore l'Espanyol Barcelone en Espagne, l’Arabie Saoudite a transmis une offre au joueur. Le Royaume du Golfe est prêt à faire un effet pour convaincre le milieu de terrain de venir, et rentrer dans les conditions demandées par l'OM. Azzedine Ounahi doit maintenant faire un choix et surtout, il faut que l’Olympique de Marseille accepte les termes. Le milieu de terrain est sous contrat jusqu’en 2027 avec le club de la cité phocéenne. Recruté pour huit millions d’euros à l’hiver 2023, Ounahi est désormais sur la liste des transferts et l’OM souhaite retomber sur ses pattes au niveau du prix.