L'Arabie saoudite prête à rendre un grand service à l'OM

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a beaucoup de travail en cette fin de mercato estival. La direction du club phocéen espère pouvoir se séparer de quelques joueurs, dont Amine Harit.

L'OM aurait aimé démarrer sa saison en Ligue 1 d'une meilleure manière. Mais la récente défaite à Rennes a causé plus de dégâts que prévu. En effet, un début de bagarre a éclaté entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Les deux hommes sont mis de côté et ne savent pas encore combien de temps durera leur sanction. De quoi promettre plus de temps de jeu à Amine Harit ? Pas certain, car l'international marocain est plus que jamais poussé au départ. Roberto De Zerbi ne compte pas forcément sur lui et l'OM voudrait en tirer quelques millions afin de le remplacer par un joueur plus en adéquation avec les objectifs marseillais. Heureusement pour l'ancien Nantais, il ne manque pas de propositions pour continuer sa carrière.

Harit vers un départ prochain en Arabie saoudite ?

D'après des informations relayées par Foot Mercato et le compte Wafeetzidis, Al-Diraiyah, entrainé par Sabri Lamouchi et club de deuxième division saoudienne, souhaite en effet recruter Amine Harit dans les prochains jours. L'OM évalue son joueur à quelque 8 millions d'euros, un montant que l'écurie saoudienne pourrait bien finir par aligner. Reste à savoir si le principal intéressé souhaitera rejoindre le Golfe ou attendra une meilleure destination dans les prochains jours. Le temps presse en tout cas pour les pensionnaires du Stade Vélodrome, qui doivent recruter mais aussi dégraisser pour pouvoir le faire. Roberto De Zerbi doit en attendant préparer sa formation pour la réception du Paris FC le week-end prochain en Ligue 1. Une rencontre déjà importante pour des Phocéens qui avancent dans l'ombre en ce début de saison.