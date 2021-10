L’Arabie Saoudite fonce sur l’OM, 450 millions pour McCourt !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Récemment acquéreur de Newcastle, le fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite (PIF) veut se créer un empire du football et vise désormais l’OM.

Après des mois de tergiversations, l’Arabie Saoudite a fini par récupérer un club de Premier League, en se payant Newcastle. En début d’année, le deal était finalement tombé à l’eau malgré l’accord entre le propriétaire du club anglais et ses acheteurs saoudiens. La faute à des luttes intestines au Golfe, et notamment au piratage organisé par l’Arabie Saoudite de BeIN Sports, propriété du Qatar et détenteurs des droits de la Premier League dans de nombreuses parties du monde. Face à cette impasse, la diplomatie a fini par l’emporter et un accord a été trouvé pour stopper ce piratage et permettre au Qatar d’autoriser le rachat de Newcastle par l’Arabie Saoudite.

Le Qatar favorable à l’arrivée de l’Arabie Saoudite ?

Une opération qui s’est donc finalisée et va certainement bouleverser le paysage déjà bien bouché des gros clubs anglais. Mais aussi français ! Car le média Team Talk dévoile une véritable bombe au sujet du rachat de l’OM par le PIF. En effet, les relations entre les deux pays voisins se sont nettement améliorées ces derniers temps, au point que le PIF et QSI, qui se charge des investissements du Qatar dans le sport, discutent même régulièrement. Et notamment d’une arrivée de l’Arabie Saoudite dans la Ligue 1. L’OM est bien évidemment dans le viseur, avec en préparation une offre que Frank McCourt ne pourrait pas refuser.

PSG-OM, le choc numéro 1 du football ?

En effet, Team Talk dévoile que l’idée est de proposer plus de 450 millions d’euros pour récupérer 100 % du club marseillais et en faire une équipe autrement plus ambitieuse qu’actuellement. Ces dernières années, le milliardaire américain a répété à maintes reprises que l’OM n’était pas à vendre, et a souvent joint le geste à la parole en lâchant les cordons de la bourse pour éponger le déficit et permettre de recruter comme l’été dernier. Mais une telle somme à de quoi faire réfléchir, et permettrait à l’OM de franchir un cap énorme sur le plan sportif et financier. En tout cas, le Qatar n’y serait pas opposé, et verrait d’un bon oeil une rivalité extraordinaire où s’affronteraient les meilleurs joueurs de la planète, alors que le PSG possède des joueurs comme Mbappé, Neymar, Messi et Sergio Ramos dans son effectif.

Vous étiez 𝟲𝟱𝟭𝟮𝟭 hier soir 🔥



La ferveur de la #TeamOM est incomparable 💙 pic.twitter.com/UhLWGloTw9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 25, 2021

L’idée du PIF serait en tout cas de se créer un empire du football à l’image de ce que font les Emirats Arabes Unis avec le Football City Group qui comprend Manchester City, mais aussi des clubs dans une dizaine de championnats, de la France (Troyes) aux Etats-Unis (New York). L’Arabie Saoudite pourrait donc faire de la France sa nouvelle escale, et débarquer à l’OM avec un plan très offensif.