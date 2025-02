L’Arabie Saoudite fête ses 4 ans à l’OM, le troll gigantesque

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très discret sur les réseaux à présent, le journaliste Thibaud Vezirian affirmait il y a quatre ans jour pour jour que l’OM était vendu par Frank McCourt à l’Arabie Saoudite. De quoi faire sourire avec un peu de recul.

Dans une vidéo publiée sur YouTube il y a quatre ans jour pour jour, le journaliste Thibaud Vezirian affirmait que l’Olympique de Marseille était vendu par Frank McCourt à l’Arabie Saoudite. Depuis, les versions se sont enchaînées, les contre-temps aussi et jusqu’à présent, on peut constater que l’homme d’affaires américain est toujours à la tête du club phocéen. Frank McCourt n’est d’ailleurs plus aussi impopulaire que par le passé à Marseille, où l’on reconnaît que le natif de Boston fait le job, que ce soit financièrement mais aussi dans le choix des hommes.

Je suis nostalgique de cette époque. — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 5, 2025

Car si la parenthèse Jacques-Henri Eyraud a mis le feu à la Commanderie, c’est nettement plus positif à présent avec des dirigeants appréciés des supporters, que ce soit Pablo Longoria, Fabrizio Ravanelli ou bien sûr Medhi Benatia. Sur son compte X, le journaliste Mathieu Grégoire et son compère Nabil Djellit n’ont pas manqué de fêter les quatre ans fictifs de l’Arabie Saoudite à Marseille. « Il y a quatre ans jour pour jour, l'OM a changé de dimension. Un rachat éclair, qui a surpris la planète entière » s’est amusé le journaliste de L’Equipe avant d’être suivi par Nabil Djellit.

La vente de l'OM à l'Arabie Saoudite fait sourire

« Je suis nostalgique de cette époque » a de son côté publié le journaliste de France Football. Et pourtant chez les supporters marseillais, certains sont toujours persuadés que Frank McCourt n’a pas lâché tout cet argent tout seul depuis toutes ces années. « Cher Mathieu, nous avons claqué presque 400 ME depuis 2021. Pour moitié moins de vente. McCourt a une aide extérieure, c’est certain. En tout cas, je sais que tu seras sur le qui-vive en cas d’une annonce d’officialisation ! Bonne soirée cher ami » peut-on notamment lire de la part du compte @CousOM, très à l’affût en ce qui concerne l’OM et une possible vente. Quoi qu’il en soit, on peut affirmer sans trop se mouiller que l’Arabie Saoudite n’est toujours pas aux commandes à Marseille, malgré les annonces de ces dernières années.