L'Arabie Saoudite achève l'OM au mercato

La piste Ismaël Bennacer se complique encore davantage pour l’OM, qui voit débarquer Al-Ittihad dans le dossier de l’international algérien.

Le milieu de terrain n’est pas la priorité de l’Olympique de Marseille au mercato et encore moins après la signature d’Angel Gomes, recruté libre en provenance de Lille. Le départ de Valentin Rongier à Rennes a toutefois laissé un vide dans l’effectif, d’autant qu’il s’ajoute à celui d’Ismaël Bennacer. Prêté en janvier dernier par l’AC Milan, l’international algérien a fait son retour en Lombardie. Et si l’OM est clairement intéressé par un retour de Bennacer, les discussions sont au point mort en raison du montant réclamé par le club italien (12 millions d’euros) et du salaire trop imposant du joueur.

🚨🟡⚫️ Understand Al Ittihad have opened talks with AC Milan for Ismael Bennacer as midfield option.



Wendel from Zenit St Petersburg, another option in the shortlist with Al Ittihad keen on adding new midfielder this summer. pic.twitter.com/OTFdc0GNSP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2025

Medhi Benatia reste attentif, au cas où une opportunité se présente en fin de mercato pour faire revenir Ismaël Bennacer. Mais le dossier se complique encore davantage avec l’intérêt de plus en plus prononcé de l’Arabie Saoudite pour le joueur des Fennecs. Selon les informations de Fabrizio Romano, Al-Ittihad a ouvert des discussions avec l’AC Milan pour connaître les conditions d’un potentiel transfert d’Ismaël Bennacer. Le joueur est une option très sérieuse pour le club dans lequel évoluent Karim Benzema et Ngolo Kanté, et une offre pourrait rapidement être envoyée à l’AC Milan.

Al-Ittihad s'attaque à Ismaël Bennacer

Al-Ittihad ne veut pas laisser le temps aux clubs européens intéressés de lui griller la politesse et souhaite aller vite, même si le club saoudien a en parallèle coché le nom d’Axel Witsel (Zénith Saint-Pétersbourg), au cas où les négociations échouent pour Ismaël Bennacer. Après 12 apparitions sous le maillot olympien en une demi-saison, le natif d’Arles n’a pas marqué les esprits à l’OM. Roberto De Zerbi est pourtant convaincu que le joueur de 27 ans avait les qualités pour s’imposer dans l’entrejeu marseillais, en dépit de la forte concurrence (Rabiot, Hojbjerg, Gomes, Kondogbia). Reste maintenant à voir si le dossier Bennacer à Al-Ittihad aboutira, mais il y a désormais fort à parier que l’ancien joueur d’Empoli évoluera loin de Marseille la saison prochaine.