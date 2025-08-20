L'AC Milan contacte l'OM avec une proposition inédite

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

La Ligue 1 n’a débuté que depuis une seule journée et l’Olympique de Marseille traverse déjà une période compliquée. Le club a décidé de mettre en vente Jonathan Rowe et Adrien Rabiot à la suite d’une altercation dans le vestiaire après la défaite à Rennes. Une bonne nouvelle pour un club de Serie A qui peut en profiter.

C’est l’effet papillon le plus important de la saison. Une passe de Quentin Merlin pour Ludovic Blas donnant la victoire au Stade Rennais face à l’OM lors de la première journée. Frustré par cette défaite en supériorité numérique, le vestiaire de l’OM s’est fissuré dans la soirée. Une altercation entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot va coûter cher à tous les partis du club de la Cité Phocéenne. Conséquence, les deux joueurs sont placés sur la liste des transferts. Certains clubs pourraient en profiter pour en tirer leur épingle du jeu.

Ismaël Bennacer inclus dans un échange avec Rabiot ?

📰 @Tuttosport: OM and AC Milan could consider a joint operation: Rabiot to Allegri, Bennacer to De Zerbi. The players’ valuations are similar, as are their salaries (€4M for the Algerian at Milan, around €5M including bonuses for the Frenchman at OM). pic.twitter.com/aVNyHbffjh — Milan Posts (@MilanPosts) August 20, 2025

C’est le cas de l’AC Milan. Ce mercredi, le quotidien italien Messaggero en accord avec la Gazzetta dello Sport dévoilent que le club lombard suit Adrien Rabiot depuis plusieurs semaines. Massimiliano Allegri apprécie le joueur et Milan pourrait foncer. Surtout que de l’autre côté des Alpes, Ismaël Bennacer attend toujours que son avenir soit fixé. Le joueur a été prêté à l’OM en fin de saison dernière et il n’est pas contre un retour.

De son côté, le board olympien convoite toujours le milieu de terrain. La presse italienne évoque donc que le Milan pourrait inclure le joueur algérien dans une proposition de transfert pour Adrien Rabiot. La question du salaire va également se poser du côté du club lombard. Les six millions d’euros par saison du Français représentent le principal obstacle du Milan AC à ce jour. Rien n’est encore figé.