Kondogbia l’avoue, l’OM peut le virer à tout moment

Par Eric Bethsy

Confronté à une rude concurrence, Geoffrey Kondogbia devrait débuter la saison avec le statut de remplaçant. Du moins si l’Olympique de Marseille décide de le conserver. Conscient de la politique de ses dirigeants, le milieu de terrain sait que sa place dans le groupe n’est absolument pas garantie.

A moins d’une semaine de la reprise, l’Olympique de Marseille aborde cette nouvelle saison avec des certitudes. Sans parler des recrues enregistrées et encore attendues, l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi a montré des choses intéressantes pendant ses matchs de préparation. Le visage affiché contre Aston Villa (3-1) samedi a confirmé la progression des Marseillais. Pour le milieu Geoffrey Kondogbia, les retouches apportées par l’entraîneur n’y sont pas étrangères.

⏱ 90+5’ | #OMAVFC 3️⃣-1️⃣



Grâce à un but de 𝐌𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧𝐰𝐨𝐨𝐝 en première période et un doublé de 𝐏𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞-𝐄𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐀𝐮𝐛𝐚𝐦𝐞𝐲𝐚𝐧𝐠 🇬🇦 en seconde, l’OM termine son Summer Act 2025 par une victoire 👏



📅 Rendez-vous vendredi prochain pour un déplacement… pic.twitter.com/EMZXNWI9fU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 9, 2025

« Tout grand coach se remet toujours en question et essaye d’évoluer, a expliqué l’ancien joueur de l’Atlético Madrid en zone mixte. Vous connaissez sa passion pour le foot, vous vous doutez bien qu’il ne va pas rester sur ses acquis. Il essaye de rajouter des éléments pour améliorer son équipe. C’est ce qu’il fait, et nous on doit en faire de même pour mériter d’être dans son équipe. » Compte tenu des deniers choix du technicien, Geoffrey Kondogbia ne débutera pas la saison dans la peau d’un titulaire.

Kondogbia n'est sûr de rien

Celui qui avait régulièrement dépanné en défense la saison dernière fait face à une rude concurrence. Une situation tout à fait normale pour l’international centrafricain, conscient que rien ne lui assure une place dans le onze, ni même dans le groupe. « Moi, dans mon contrat, ce n'est pas marqué que je dois jouer titulaire ni remplaçant. Je suis joueur de l'OM. Moi, je n'ai rien entendu d'autre, mais je ne sais pas si vous avez entendu quelque chose. Je suis joueur de l'OM. Pour l'instant, je suis là », a glissé Geoffrey Kondogbia au moment où ses dirigeants cherchent un nouveau milieu après la signature d’Angel Gomes.