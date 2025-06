Abline à l'OM, Nantes choque Longoria

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Grâce à sa saison très prometteuse au FC Nantes, Matthis Abline fait l'objet de nombreuses convoitises et va quitter les Canaris cet été. Conscient de cela, Waldemar Kita compte bien vendre son joueur au plus offrant. De quoi éloigner définitivement l'OM de la course ?

Lors de l'été 2024, le FC Nantes s'offrait définitivement Matthis Abline pour 10 millions d'euros avec une première saison passée en prêt. La suivante, celle qui vient de se conclure, a été le théâtre de toutes les espérances à son égard. Auteur de 11 buts et 2 passes décisives cette saison, l'attaquant formé au Stade Rennais a confirmé son gros potentiel et a montré un niveau de jeu suffisamment intéressant pour attirer de nombreux clubs en marge du mercato estival. Waldemar Kita sait qu'il a dans son effectif un joueur difficile à conserver et entend bien récupérer le plus d'argent possible via sa vente.

Face à la rude concurrence sur le dossier et considérant son prix d'achat initial assez élevé, le dirigeant nantais espère pouvoir récupérer jusqu'à 20 millions d'euros en se séparant de Matthis Abline, indique la filiale suisse de Sky Sports. Une somme démesurée qui pousse l'Olympique de Marseille à prendre du recul sur le dossier.

L'OM dégoûté par les exigences nantaises

Ce n'est plus un secret pour personne : Matthis Abline est convoité par l'Olympique de Marseille. Mais les Phocéens ne veulent pas faire de folies, lit-on dans les lignes écrites par le journaliste Sacha Tavolieri. Les dirigeants marseillais savent que l'international Espoirs français veut absolument les rejoindre. Il a fait part en interne de son fort enthousiasme à l'idée de signer à l'OM pour faire franchir un cap à sa carrière. Un intérêt réciproque qui a d'ailleurs déjà poussé le club de la Canebière à faire une première offre de 15 millions d'euros. Trop peu pour Waldemar Kita.

Le président-propriétaire du FC Nantes veut se servir de l'intérêt de clubs de Premier League pour se rapprocher des 20 millions d'euros espérés. Sunderland, Burnley et Brentford ont apparemment déjà contacté l'entourage du joueur pour prendre la température. Reste à savoir si l'envie de Matthis Abline de signer à l'OM sera respectée ou non. En tout cas, avec cette vente, le FC Nantes pourra combler une grande partie de son trou.