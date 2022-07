Justin Kluivert arrive à l'OM, le deal est proche

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est en recherche active de renforts sur le marché des transferts. Pablo Longoria lorgne notamment sur le profil de Justin Kluivert.

La direction marseillaise, mise sous pression par les supporters du club, se démène sur le marché des transferts. L'objectif est de suffisamment renforcer l'effectif pour ne pas galvauder ses chances en Ligue des champions. Mais pour le moment, la méthode Igor Tudor ne prend pas forcément, en attestent les deux dernières gifles reçues en matchs de préparation face à Norwich puis Middlesbrough. Pablo Longoria sait donc que des renforts doivent encore venir pour rendre l'OM plus compétitif. Ces dernières heures, des rumeurs sur un intérêt pour Jordan Veretout (AS Roma) sont sorties. Et visiblement, l'international français n'est pas le seul joueur de la Louve à intéresser l'OM.

L'OM touche au but pour Kluivert ?

🔹 Justin Kluivert 🇳🇱 se serait rapproché de l’OM, Jordan Veretout 🇨🇵 ne devrait pas bouger de l'AS Roma 🇮🇹 pour le moment.#TeamOM | #MercatOM



🗞️ Il Messaggero pic.twitter.com/canl7GPZHK — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) July 23, 2022

Selon les informations d'Il Messaggero, l'OM est en effet proche de recruter Justin Kluivert. Le média italien indique aussi que pour le moment, rien ne bouge concernant une arrivée de Veretout à l'OM. Un dossier peut-être lié à celui de Georginio Wijnaldum. Le joueur du PSG est d'accord pour signer à la Roma mais attend l'accord entre les deux clubs pour partir en Italie. L'arrivée probable de Justin Kluivert, prêté la saison passée à Nice pour 6 buts marqués en 31 matchs toutes compétitions confondues avec les Aiglons, serait une bonne nouvelle pour l'OM. Igor Tudor cherche de la vitesse à apporter à son secteur offensif. Reste à savoir sous quelle forme viendrait s'engager Kluivert, en fin de contrat avec la Roma en 2023. Le joueur de 23 ans est aujourd'hui estimé à près de 15 millions d'euros. Difficile d'imaginer l'OM aligner un tel prix, alors que les caisses de l'OM sont toujours dans le rouge. Pablo Longoria espère les départs prochains d'Alvaro Gonzalez mais surtout de Kevin Strootman, qui bloque pour le moment l'arrivée de Darko Lazović en provenance de l'Hellas Vérone.