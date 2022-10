Juninho a craqué pour l'OM et Alexis Sanchez

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM a enfin donné le sourire à ses supporters mardi soir en dominant largement le Sporting 4-1. De quoi redorer le blason marseillais auprès de tous les observateurs, y compris chez les rivaux historiques. C'est le cas de Juninho, très élogieux envers la bande à Sanchez.

Enfin une prestation digne des grandes heures de l'OM en Ligue des champions ! C'est ce qu'ont du se dire les supporters du club phocéen mardi soir après la brillante victoire de leur équipe aux dépens du Sporting Portugal 4-1. Les Marseillais ont répondu présent et offert une copie digne de leurs sorties hebdomadaires en Ligue 1. De quoi faire taire ceux qui prétendaient un peu vite que l'OM n'avait pas le niveau requis pour exister en C1 et surtout des joueurs inadéquats pour ce faire. Alexis Sanchez a notamment donné la meilleure des réponses.

Juninho félicite l'OM et surtout Alexis Sanchez

L'idée qu'Alexis Sanchez était venu sur la Canebière en situation de pré-retraite est morte et enterrée. Le Chilien a réalisé un grand match avec un but inscrit, une influence manifeste sur le quatrième de Mbemba et une activité constante en terme de pressing sur la défense portugaise. De quoi faire le bonheur de Juninho. Le nouveau consultant RMC a beaucoup apprécié le match de Sanchez et de l'OM, ouvrant son analyse dans Rothen s'enflamme par un « Bravo à Marseille ». Il a ensuite précisé ce qu'il avait aimé chez les Olympiens et particulièrement Sanchez mardi soir.

🗣"Alexis Sanchez, c'est un grand joueur. Le premier but qu'il va chercher, tous les attaquants ne le font pas. C'est un champion, bravo à Marseille d'avoir pris ce joueur"@Juninhope08 félicite Marseille pour avoir recruté l'international chilien, décisif face au Sporting. pic.twitter.com/jFAY1neBDW — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 5, 2022

« Sanchez, pour moi, c'est vraiment un grand joueur. L'attitude qu'il a eue hier, le premier but qu'il va chasser, ce n'est pas tout les attaquants qui font ça. Il se déplace à chaque fois, il défend, il ne lâche pas. C'est un champion. On a pensé qu'il était en fin de carrière, mais pas du tout. [...] J'ai bien aimé Marseille. [...] J'ai senti certains joueurs beaucoup plus relâchés qu'avec les supporters. Balerdi, Mbemba... Même Veretout. Je l'ai senti un peu plus libéré hier. Marseille a une bonne équipe », a lâché l'ancien directeur sportif de l'OL. Une manière aussi de souligner le très bon travail de Pablo Longoria au mercato, lequel avait été critiqué par...Bruno Cheyrou le successeur de Juninho à l'OL.