Jorge Sampaoli, son effectif à l'OM ne tient pas la route

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après un début de saison tonitruant, l’Olympique de Marseille a nettement baissé de régime avant la trêve internationale.

Accrochés par Angers, Galatasaray et le Lokomotiv Moscou, les hommes de Jorge Sampaoli ont concédé leurs deux premières défaites de la saison contre Lens et Lille. De toute évidence, la folie du début de saison a laissé place aux doutes à Marseille. Au-delà des joueurs, la gestion de Jorge Sampaoli commence à soulever un certains nombres de questions, notamment après sa composition pour le moins inattendue contre Lille. Sur son blog pour But Football Club, Denis Balbir a évoqué la situation de l’OM. Et pour le journaliste, il est encore trop tôt pour taper sur l’entraîneur argentin ainsi que sur ses joueurs. L’ex-commentateur de M6 estime néanmoins que l’effectif de l’Olympique de Marseille n’est pas assez pléthorique pour tenir le choc lorsque les matchs s’enchaînent tous les trois jours.

Un effectif trop juste pour jouer tous les 3 jours ?

« De là à dire que c’est la fin de l’état de grâce de Jorge Sampaoli, c’est excessif… Plusieurs éléments sont moins performants qu’en début de saison. Arkadiusz Milik revient d’une longue blessure. Quand on n’a pas un distributeur comme Payet, c’est difficile. Le milieu de terrain travaille beaucoup, mais il manque de génie. Les autres offensifs comme Dieng, Ünder ou de la Fuente ne parviennent plus à concrétiser comme ils le faisaient… En espérant que la trêve internationale permette à tout le monde de recharger les batteries. A Marseille, la profondeur de banc ne permet pas de tenir sur tous les tableaux dans des séries comme celle-là. Pour repartir de l’avant, l’OM a besoin d’asseoir un onze de départ. Je ne sais pas si c’est le meilleur des choix d’adapter le système à l’adversaire comme le fait Jorge Sampaoli ces derniers temps. Ce sont quelques détails à corriger. Cela ne remet pas en cause les qualités et l’ambition de l’OM. Pour moi, la série n’est pas si désastreuse que ça » a estimé le journaliste. Comptablement, il n’y a en effet pas de panique à avoir car Marseille reste mieux positionné que Lyon, Monaco ou encore Rennes et Lille avec un match de retard. Dans le jeu en revanche, il faudra vite retrouver la flamme au risque de dégringoler au classement.