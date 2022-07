Jordan Veretout priorité de l'OM, il y a un hic !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Afin de compenser le départ de Boubacar Kamara à Aston Villa, l’OM a fait de Jordan Veretout sa priorité au milieu de terrain.

Après avoir avancé sur les pistes Jonathan Clauss, Luis Suarez et Ruben Blanco, l’Olympique de Marseille espère en faire autant dans le but de recruter Jordan Veretout. En quête d’un renfort au milieu de terrain afin de compenser le départ de Boubacar Kamara à Aston Villa, le club phocéen a fait de l’international tricolore de la Roma sa priorité selon L’Equipe. Le quotidien national dévoile que les négociations sont en cours entre l’OM et le club de la Louve et que les discussions pourraient rapidement aboutir à un accord. Il faut dire que les relations entre les deux clubs sont excellentes après les opérations Pau Lopez et Cengiz Ünder. Bien que flatté par l’intérêt de Marseille, Jordan Veretout donne lui sa priorité à l’Italie selon Foot Mercato, qui tempère la piste olympienne pour l’ancien Nantais.

Veretout plutôt emballé par l'AC Milan ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jordan Veretout (@jordanveretout)

En effet, le média spécialisé dévoile que l’AC Milan est également en lice pour recruter Jordan Veretout. Initialement, le club lombard faisait de Renato Sanches sa priorité au milieu de terrain, mais le Portugais a davantage de chances de signer au Paris Saint-Germain. C’est ainsi que les dirigeants de l’AC Milan ont accéléré au cours des dernières heures dans le dossier Jordan Veretout, avec une première offre transmise à la Roma. Le montant de celle-ci n’a pas filtré mais il se murmure que le joueur est très chaud à l’idée de rejoindre le champion d’Italie en titre. Dans ce dossier, l’Olympique de Marseille n’a pas encore dit son dernier mot. Mais comme à son habitude, Pablo Longoria anticipe tous les scénarios et le président olympien a déjà activé plusieurs plans de secours. Francis Coquelin et Tiémoué Bakayoko n’en font pas partie, les Français de Villarreal et de Chelsea ne faisant pas l’unanimité au sein de la direction sportive de l’OM.