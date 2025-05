Jonathan David climatise l'OM, il a trouvé mieux

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Jonathan David vit ses dernières semaines en tant que joueur du LOSC. Le Canadien veut relever un nouveau challenge et pourrait prochainement rallier la Premier League.

Lors du marché des transferts, les joueurs en fin de contrat sont particulièrement courtisés, surtout quand leur talent n'est plus à prouver. C'est le cas pour Jonathan David. L'international canadien ne compte pas prolonger son contrat au LOSC. Son idée ? Rejoindre un grand club européen avec en tête, la volonté de rafler tous les plus grands titres européens. Jonathan David ne manque pas de prétendants. Son rêve est de jouer en Premier League et il pourrait prochainement le faire malgré les intérêts d'Italie et de France (OM).

L'OM n'aura sans doute pas gain de cause...

Selon les informations de Inter Live, Jonathan David a désormais de grandes chances de jouer pour Arsenal la saison prochaine. Les Gunners, qui cherchent activement un attaquant, ont fait du Lillois leur priorité. Mikel Arteta veut en faire un titulaire en puissance dans son équipe. Arsenal va désormais devoir boucler le deal rapidement, car la concurrence reste forte, surtout en Angleterre. En effet, Liverpool et Chelsea sont également dans le coup. Ces dernières semaines, on parlait d'un intérêt fort de l'OM pour Jonathan David. Selon toute vraisemblance, le Canadien ne devrait pas rejoindre la Canebière, sauf miracle de la part de Pablo Longoria. Les Phocéens vont devoir se mettre à la recherche d'une autre belle affaire. La récente qualification des Marseillais pour la prochaine Ligue des champions aidera le club à trouver chaussure à son pied. Concernant Jonathan David, son futur se dessine plus que jamais en Premier League. Avant de voguer ailleurs, le natif de New York disputera son dernier match avec le LOSC samedi soir prochain en Ligue 1 face au Stade de Reims.