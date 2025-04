Jonathan David à l'OM, un journaliste révèle cette info secrète

Cet été, Jonathan David sera libre de tout contrat. L'attaquant canadien du LOSC fait rêver de gros clubs européens et aussi l'OM, en quête d'un grand buteur depuis plusieurs mois. Les Marseillais préparent leur offensive dans ce dossier.

Jonathan David est l'une des plus grosses anomalies du mercato. Comment l'attaquant canadien du LOSC n'a pas été transféré ces dernières années ? Il affiche pourtant des statistiques hors du commun avec les Dogues. Arrivé dans le Nord en 2020, il a inscrit 111 buts avec Lille et il n'a jamais connu une saison de Ligue 1 à moins de 13 buts. Un bilan solide qui promet une énorme bataille l'été prochain, à la fin du contrat de David à Lille. Le joueur de 25 ans va découvrir un nouveau club, un nouveau projet voire un nouveau championnat. Néanmoins, l'Olympique de Marseille entend le retenir en Ligue 1 la saison prochaine.

Le journaliste de RMC Florent Germain l'a annoncé dans son podcast. L'OM est un prétendant sérieux pour le transfert du Canadien au prochain mercato estival. « L’OM est à la recherche de joueurs libres. Jonathan David ? Je pense qu’au minimum l’OM a ou va tenter le coup. On verra après selon la place de l’OM pour la Ligue des champions », a t-il lâché. Il est vrai qu'un tel joueur, libre de surcroît, est une aubaine pour une formation peu en réussite à ce poste cette année.

