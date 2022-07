Jonathan Clauss après Luis Suarez, l'OM flambe !

Dans : OM.

Cette nuit, l’OM a surpris tout le monde en annonçant le transfert de Luis Suarez. Le Colombien va débarquer en même temps que Jonathan Clauss.

Le mercato s’accélère à l’Olympique de Marseille, où Pablo Longoria a pris le taureau par les cornes afin de renforcer l’effectif à la disposition d’Igor Tudor. Après avoir bouclé les venues d’Isaak Touré, de Samuel Gigot et de Chancel Mbemba, le président de l’OM a conclu deux nouvelles signatures. Luis Suarez va s’engager à Marseille en provenance de Grenade, un accord officiel ayant été conclu entre les deux clubs. Mais selon les informations de L’Equipe, de Foot Mercato ou encore de Fabrizio Romano, un accord a également été trouvé entre le Racing Club de Lens et l’Olympique de Marseille pour le transfert de Jonathan Clauss. Le piston droit des Sang et Or et de l’Equipe de France est attendu ce mardi à Marseille afin de passer sa visite médicale préalable à sa signature pour trois ans à Marseille.

Depuis une dizaine de jours, Lens et l’OM négocient le transfert de Jonathan Clauss, qui aura 30 ans au mois de septembre et à qui il restait un an de contrat chez les Sang et Or. Les dirigeants nordistes sont restés campés sur leurs positions, à savoir céder Jonathan Clauss en cas d’offre approchant les 10 millions d’euros. Selon les sources, le deal entre Lens et l’OM atteint 11 millions d’euros bonus compris. De son côté, le joueur voulait impérativement rejoindre l’Olympique de Marseille, comme le confirme le journaliste Mohamed Bouhafsi. Annoncé dans le viseur de Chelsea et de Manchester United lors des derniers jours, Jonathan Clauss n’a pas fait l’objet d’une offre en provenance de la Premier League, ce qui a permis à l’OM de boucler le dossier sereinement. Le néo-international français est donc attendu ce mardi afin de passer la visite médicale et signer son nouveau contrat. Igor Tudor tient son piston droit et attend maintenant d’être servi avec un joueur de valeur équivalente à gauche.