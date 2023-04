Jonathan Clauss a un problème, l'OM a peur

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'a pu faire mieux que match nul (1-1) face à Montpellier en Ligue 1 au Stade Vélodrome ce vendredi soir. Jonathan Clauss est encore passé à côté et cela commence à agacer, mais également inquiéter du côté de Marseille.

Depuis le début de l'année 2023, l'OM n'y arrive plus au Stade Vélodrome. Les Phocéens ont encore perdu des points face à Montpellier ce vendredi soir face à Montpellier. Et encore, les hommes d'Igor Tudor étaient menés au score avant de revenir grâce à un penalty inscrit par Mattéo Guendouzi. La dynamique actuelle de l'OM inquiète et agace de plus en plus les fans phocéens, qui reprochent les choix tactiques d'Igor Tudor mais aussi le rendement de certains joueurs. C'est notamment le cas de Jonathan Clauss, qui n'y arrive plus depuis sa non-convocation à la Coupe du monde 2022 avec l'équipe de France. Jonatan MacHardy et d'autres sont assez dépassés par ce qui arrive à l'international tricolore depuis quelques mois. Et les théories s'échaffaudent autour de l'ancien joueur recruté au RC Lens au mercato 2022 pour 11 millions d'euros.

Clauss à la ramasse, c'est inquiétant

Sur l'antenne de RMC, le consultant, supporter assumé de l'Olympique de Marseille, n'a pas fait dans la langue de bois concernant l'ancien joueur de Lens. Pour lui, il est tout simplement méconnaissable et préjudiciable pour le jeu de l'OM. : « Clauss est fantomatique depuis la Coupe du monde. Et je suis gentil. Il est nul à en caguer. (...) Clauss a été un peu valdingué à gauche et à droite. On lui demande beaucoup d'efforts et il est cramé. C'est aussi le cas psychologiquement. C'est à l'entraîneur de se dire qu'il a un joueur qui n'est pas forcément dans les bonnes dispositions psychologiquement et physiquement. Il y a Issa Kaboré qui a été correct sur ses entrées récentes. Peut-être qu'il faudrait parfois arrêter de s'entêter dans la gestion. Cela évitera à Clauss d'être aussi minable ». Même son de cloche dans L'Equipe du Soir, où certains ont aussi affiché des doutes sur Clauss.

Castaldi allume Jonathan Clauss

C'est le cas de Giovanni Castaldi : « Je lui mets 3. Je l'ai trouvé catastrophique et pas inspiré dans ses choix. L'attitude n'y est pas aussi. Je sais que ça a été tendu avec Tudor. Il est frustré et il a baissé physiquement et sur la qualité technique. J'ai peu apprécié son match ». L'OM va devoir très vite réagir afin de ne pas menacer sa place sur le podium. Les individualités devront aussi élever leur niveau de jeu. C'est le cas de Jonathan Clauss mais aussi d'autres joueurs plus effacés et sans doute émoussés par le style de jeu mis en place par Igor Tudor. Cependant, il est clair que le fait de ne pas avoir été retenu par Didier Deschamps pour jouer le Mondial 2022 au Qatar a eu un impact beaucoup plus violent qu'on a bien voulu le dire sur le défenseur de 30 ans, conscient peut-être d'avoir raté là l'unique chance de disputer une Coupe de Monde sous le maillot de l'équipe de France. De quoi forcément déprimer et avoir un rendement moindre avec l'OM, où ses débuts avaient été réussis.