Joel Ordonez, l'OM prend une énorme claque

Les négociations entre l’OM et le FC Bruges se poursuivent pour le transfert de Joel Ordonez. Mais les exigences du club belge sont énormes pour lâcher le prometteur défenseur central équatorien.

A la recherche d’un défenseur central de très haut niveau, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Joel Ordonez. Le défenseur du FC Bruges n’est pas le seul ciblé par Medhi Benatia durant ce mois d’août. L’Equatorien a toutefois les faveurs du board olympien, qui apprécie son profil et son potentiel exceptionnel. Depuis plusieurs jours, les négociations battent leur plein entre l’OM et Bruges pour tenter de trouver un accord. Marseille a conscience de la valeur marchande du joueur, et sait qu’il faudra poser près de 30 millions d’euros sur la table pour recruter Joel Ordonez.

Bruges réclame un pourcentage délirant

Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont aucun problème avec ça. En revanche, les négociations bloquent sur d’autres détails comme le rapporte la journaliste Johanna Calderón. C’est le pourcentage à la revente exigé par le FC Bruges qui fait pour l’instant capoter l’opération. Et pour cause, le club belge a revu à la hausse ses exigences en réclamant 25% à la revente pour Joel Ordonez. Un énorme pourcentage sur lequel l’Olympique de Marseille n’est pas d’accord. Il s’agit du principal point de blocage dans les négociations entre les deux clubs puisque la journaliste explique dans le même temps que Bruges n’a pas changé d’avis sur le prix de Joel Ordonez, à savoir 32 millions d’euros, une somme que le club phocéen est prêt à payer via différents bonus.

OM : Coup de théâtre dans le dossier Joel Ordonez ? https://t.co/Bhv83JhWQH — Foot01.com (@Foot01_com) August 6, 2025

Johanna Calderón ajoute que les modalités de paiement font aussi l’objet d’intenses négociations entre Pablo Longoria et les dirigeants du FC Bruges. Par ailleurs, on apprend que du côté de Joel Ordonez, on reste toujours très emballé à l’idée de rejoindre l’OM. L’international équatorien fait de Marseille sa priorité, un point positif pour Medhi Benatia dans les négociations. Reste maintenant à voir si dans les jours à venir, un accord total sera trouvé entre les deux clubs pour finaliser le transfert du roc de 21 ans, que l’OM veut associer à Leonardo Balerdi la saison prochaine en défense centrale.