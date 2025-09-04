Joel Ordonez à l'OM, ce n'est pas fini ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a tout tenté pour s’offrir Joel Ordonez lors du mercato estival, mais le club phocéen est tombé sur l’intransigeance du FC Bruges. Le dossier n’est toutefois pas refermé de manière définitive.

A la recherche de renforts en défense centrale durant le mercato estival, l’Olympique de Marseille a mis les moyens pour s’offrir Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, CJ Egan-Riley ou encore Facundo Medina. Des recrues qui doivent permettre à l’OM de passer un cap dans ce secteur de jeu défaillant la saison dernière. La priorité de Pablo Longoria et Medhi Benatia était toutefois Joel Ordonez, le colosse équatorien de 20 ans qui joue au FC Bruges. Tout l’été, le joueur a fait le forcing pour rejoindre Marseille, qui s’est aligné sur les demandes du club belge en offrant 30 millions d’euros… avant que les dirigeants de Bruges ne revoient finalement leurs exigences à la hausse.

« Bruges a manipulé l’OM en espérant une offre de Premier League à 40 ou 50 millions d’euros. Un accord à 25 millions d’euros existait entre l’OM et Bruges, mais ils ont fait traîner… Résultat : Ordonez est resté à Bruges et Marseille a pris Aguerd, son plan B » a notamment lancé Romain Molina dans sa dernière vidéo. Les relations ont donc pris une très mauvaise tournure entre les deux clubs. Et pourtant, l’Olympique de Marseille envisage sérieusement de revenir à la charge dans le futur pour Joel Ordonez, pourquoi pas dès cet hiver.

L'OM va revenir à la charge pour Joel Ordonez

C’est en tout cas ce qu’annonce le site TransferFeed, qui explique que Medhi Benatia va regarder les six premiers mois de la saison 2025-2026 de Joel Ordonez avec attention, avec la possibilité de revenir à la charge en janvier prochain pour recruter l’international équatorien. L’OM est fan du joueur et ne compte pas s’avouer vaincu aussi facilement. Le secteur défensif de l’équipe de Roberto De Zerbi affiche néanmoins complet à présent et pour espérer une arrivée de Joel Ordonez à l’avenir, il faudra sans doute un départ à ce poste. Une double opération de cette envergure est donc plus facilement imaginable l’été prochain. Ce qui est en tout cas certain, c’est que l’OM n’a pas l’intention de lâcher aussi facilement ce dossier qui a tenu les supporters en haleine tout l’été.