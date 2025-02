Jérémy Stinat sort du silence après les accusations de Longoria

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Déjà dans le collimateur de l'Olympique de Marseille avant même la défaite de l'OM à Auxerre, Jérémy Stinat a pris la foudre lorsque Pablo Longoria a lâché le mot de corruption. L'arbitre français avoue que tout cela est dur à vivre, car cela a des effets sur sa vie privée.

Il a bien malgré lui été la vedette du dernier week-end de Ligue 1, puisque ce sont ces décisions sur la pelouse du stade de l'Abbé-Deschamps qui ont déclenché la crise de nerfs de Pablo Longoria. Et même si ce dernier a finalement reconnu que ses accusations de corruption étaient fausses, le mal était fait, car Jérémy Stinat a été emporté dans l'ouragan des réseaux sociaux. Menacé de mort, et victime d'un incident sur ses deux véhicules avant la rencontre contre Auxerre, l'arbitre a pris sur lui seul toute la rage de ceux qui ont pensé, comme le président de l'OM, qu'il en voulait personnellement au club phocéen. Se confiant ce mercredi dans le quotidien Sud-Ouest, sa région d'origine, l'arbitre d'AJA-OM ne masque pas désolation et son inquiétude face à la vague de haine qu'il a reçue de plein fouet, lui et sa famille.

L'arbitre d'AJA-OM avoue fait attention

Les arbitres s'expriment très rarement, mais Jérémy Stinat estime que Pablo Longoria n'a clairement pas mesuré la portée de ses accusations, dans un monde où la séparation entre les réseaux sociaux et la vraie vie devient très mince. « C’est un moment difficile à vivre. Désormais, on fait attention à tout. Nous sommes une famille discrète, qui veut garder son cadre de vie intact. Je ne pensais pas que des trucs comme ça (la dégradation de ses véhicules, NDLR) puissent arriver chez nous », a confié l'arbitre, qui estime « bizarre » que ses deux voitures aient eu deux pneus crevés. Ce qui l'a par ailleurs poussé à porter plainte. En attendant d'en savoir plus, Jérémy Stinat reprendra dès ce week-end les chemins de la Ligue 1 puisqu'il a été retenu pour la rencontre entre Angers et Toulouse, dimanche au Stade Raymond Kopa (17h15 sur DAZN).