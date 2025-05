Jean-Pierre Papin quitte l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le départ de Jean-Pierre Papin ne fait plus aucun doute à l’OM, qui a déjà identifié son successeur pour son équipe réserve.

Les tensions des dernières semaines ont eu raison de l’aventure entre Jean-Pierre Papin et l’Olympique de Marseille. Rien n’est encore officiel, mais l’actuel entraîneur de la réserve des Phocéens va prochainement quitter son poste. A en croire les informations de RMC, le Ballon d’Or 1991 ne sera plus charge de l’équipe réserve de l’OM la saison prochaine et va donc officier pour son dernier match ce week-end avant de laisser son tablier. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont déjà une idée bien précise de l’entraîneur qu’ils veulent faire venir pour coacher la Pro 2 de l’OM, mais aucun nom n’a filtré pour le moment.

La question sera ensuite de savoir si Jean-Pierre Papin restera associé à Marseille pour un rôle symbolique de représentation, ce qui n’est pas assuré pour le moment. Pablo Longoria reste toutefois prudent dans ce dossier, le président espagnol de l’OM accordant une importance toute particulière au respect des anciennes légendes du club. La radio précise que des tensions étaient apparues cette saison entre Papin et la direction marseillaise, notamment sur l’utilisation des joueurs de l’équipe réserve amenés à intégrer le groupe professionnel par la suite.