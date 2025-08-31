« ‍Je prends la responsabilité de l’expulsion ‍», Balerdi plaide coupable

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Auteur malgré lui du but qui a donné la victoire à l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir contre l'OM, le capitaine marseillais a reconnu qu'il était aussi fautif sur l'expulsion d'Egan-Riley.

Leonardo Belardi avait la mine sombre après la défaite de l'Olympique de Marseille ce dimanche au Groupama Stadium. Il est vrai que le défenseur argentin de l'OM est passé totalement à côté de son match en étant impliqué dans l'expulsion de CJ Egan-Riley suite à une faute grossière sur Malick Fofana, mais aussi sur l'action qui a mené au but de l'OL en toute fin de match. Face à la presse, Leonardo Balerdi ne s'est pas défilé.

« Je prends la responsabilité de l’expulsion de CJ Egan-Riley, c’est à cause de moi que cela a commencé. Après, c'était dur. C’est une triste soirée. C’est une défaite qui est dure pour le vestiaire, mais maintenant il y a la trêve et on doit réfléchir sur ce que l’on a mal fait et on doit repartir. Mais aujourd’hui, c’est très dur. Une fragilité de la défense ? Je ne veux pas répondre. Il faut se tranquilliser et rester humble. On va profiter de la trêve et on recommence après avec le match contre Lorient. On a un long chemin et il faut continuer », a confié le capitaine de l'Olympique de Marseille, lequel est vivement attaqué sur les réseaux sociaux.