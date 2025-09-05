« ‍Je ne regrette rien ‍», un joueur de l’OM met le feu et assume

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

Pendant la trêve internationale, nombreux sont les joueurs à passer devant les micros en conférence de presse. De l’autre côté de l’Atlantique, Timothy Weah est revenu sur des propos tenus dans un documentaire dévoilé il y a quelques mois. Le joueur de l’OM ne regrette rien.

L’équipe américaine sera sous pression jusqu’à l’été. The Yanks sont l’un des pays hôtes de la prochaine Coupe du monde l’été prochain en Amérique du Nord. Après un mondial 2022 intéressant, marqué par une élimination en huitièmes de finale face aux Pays-Bas, les États-Unis enchaînent les résultats peu convaincants. Des résultats suscitant des critiques de la part de certains anciens joueurs américains. Dans le cadre du documentaire sur Christian Pulisic dévoilé sur la plateforme Paramount +, Timothy Weah n’a pas mâché ses mots.

Weah ne regrette pas

Le joueur de l’OM a qualifié de malveillant, les anciens joueurs émettant des critiques négatives sur la sélection. « Je pense que ces types courent après l'argent, et pour moi, ils sont tout simplement malveillants. Ils ont été joueurs, et ils savent ce que c'est que d'être critiqué. Ce sont les mêmes types qui, à la fin de la journée, vous serrent la main et essaient d'être amicaux avec vous. Ne vous méprenez pas, je les respecte tous. C'étaient des joueurs que j'admirais. Mais très franchement, ceux qui nous ont précédés n'ont rien gagné non plus. ... Christian lui-même a eu une meilleure carrière que tous ceux qui parlent de nous en mal, » avait-il déclaré.

De passage en conférence de presse dans le cadre de la rencontre opposant les États-Unis à la Corée du Sud ce samedi à 23h, l’ancien joueur de la Juventus est revenu sur ses propos tenus dans le documentaire. « Je ne regrette rien de ce que j'ai dit, » a-t-il affirmé haut et clair. Une déclaration simple, mais précise pour le fils du ballon d’or 1995. Les joueurs américains seront sous pression dans le cadre de la prochaine Coupe du monde et le discours pessimiste des consultants et anciens joueurs met tout le monde sur les nerfs en vue de la Coupe du monde. Un objectif majeur pour le pays depuis de nombreuses années.