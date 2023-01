Ivan Ilic à l’OM, Longoria matraque la concurrence

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré une féroce concurrence italienne, Pablo Longoria a bouclé le dossier Ivan Ilic, qui signera en faveur de l'OM dans les jours à venir.

Malgré les bons résultats de l’Olympique de Marseille cette saison, Pablo Longoria se montre une fois de plus hyperactif sur le marché des transferts cet hiver. Soucieux d’anticiper les éventuels départs et de préparer l’avenir sereinement, le président de l’OM s’est lancé il y a quelques jours sur le dossier Ivan Ilic, le prometteur milieu relayeur du Hellas Vérone, considéré en Italie comme l’un des grands talents d’Europe à ce poste. D’ores et déjà international serbe, le milieu de terrain de 21 ans est tout proche de s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille pour 15 millions d’euros hors bonus. Mais dans son édition du jour, L’Equipe se voulait prudent en rappelant que la Lazio ou encore Naples étaient également sur les rangs, au même titre que le Torino et que par conséquent, rien n’était encore fait de manière définitive pour Ivan Ilic à Marseille.

Ivan Ilic va bien signer à l'OM pour 15 ME

Ivan Ilić will be unveiled as Olympique Marseille player this week, no doubts or issues. It’s just a matter of time and final documents. €15m plus add-ons, player to join in June for season 23/24 🚨🔵🇷🇸 #OM



Que les supporters de l’OM se rassurent : à moins d’un tremblement de terre, celui qui est présenté en Serbie comme le successeur de Sergej Milinkovic-Savic va bel et bien rejoindre Marseille. Dans un tweet publié ce mardi, le spécialiste du mercato Fabrizio Romano a confirmé l’imminence de la signature d’Ivan Ilic à Marseille en apportant par ailleurs quelques détails précieux. « Ivan Ilic sera officialisé en tant que joueur de l’Olympique de Marseille cette semaine. Il n’y a aucun doute ni aucun problème, ce n’est qu’une question de temps et de documents. Le transfert atteint 15 millions d’euros hors bonus pour Ilic, qui terminera la saison au Hellas Vérone et qui rejoindra l’OM en juin 2023 » a publié Fabrizio Romano, confirmant ainsi ses informations dévoilées plus tôt dans la semaine ainsi que ce week-end. Une fois de plus, Pablo Longoria a agi dans l’ombre et en toute discrétion pour offrir à l’OM un joueur ultra-prometteur et doubler une concurrence bien présente dans ce dossier.