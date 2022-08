Issa Kaboré arrive à l'OM, du retard mais rien de grave

Après Alexis Sanchez, l'OM va poursuivre son mercato à Manchester City. Les Marseillais vont obtenir le prêt du latéral droit Issa Kaboré. Une arrivée qui n'est plus freinée que par quelques détails administratifs.

Alors que se profile la phase de poules de la Ligue des champions dans un mois, l'OM peut être serein. Les Marseillais devaient recruter en masse pour être performant sur tous les tableaux et ils n'y sont pas allés de main morte. Déjà neuf nouveaux joueurs ont été présentés au Stade Vélodrome, parmi lesquels Alexis Sanchez, Jordan Veretout, Luis Suarez ou encore Jonathan Clauss. Et, ce n'est pas fini. En effet, alors que Pol Lirola part à Elche, il faut lui trouver un remplaçant au poste de latéral droit. Ce dernier ne sera autre qu'Issa Kaboré, le Burkinabé de 21 ans qui va être prêté par Manchester City.

Kaboré est suivi depuis plusieurs semaines par l'équipe de Pablo Longoria. Le club marseillais est finalement passé à l'acte ces derniers jours pour récupérer ce joueur talentueux. Kaboré avait été recruté par Manchester City chez le club belge de Malines en 2020. Ce très bon piston, contre-attaquant de qualité, n'a jamais eu sa chance chez les Citizens. Il est revenu à Malines sous forme de prêt avant de disputer la dernière saison en Ligue 1 du côté de Troyes avec 32 matches à la clé.

Done deal and confirmed. Olympique Marseille have reached an agreement with Manchester City for Issa Kaboré on loan until June 2023. 🚨🔵 #OM



Been told there’s buy option around €20m. Kaboré will arrive in Marseille today. pic.twitter.com/9qYiiwEsp5