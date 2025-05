Ismaël Koné sur le départ, l'OM rêve de cet échange audacieux

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ismaël Koné s'est rappelé au bon souvenir de l'OM samedi soir en inscrivant un but sublime pour Rennes. Néanmoins, cela ne relancera pas sa carrière à Marseille. Le club phocéen ne veut plus du Canadien et pourrait l'utiliser pour récupérer Adrien Truffert.

Comme à son habitude, Pablo Longoria a offert à boire et à manger à son public au mercato estival 2024. L'Olympique de Marseille a réalisé de superbes affaires avec les venues de Mason Greenwood, Adrien Rabiot et Geronimo Rulli. Par contre, les Phocéens se sont ratés sur d'autres dossiers avec les flops Lilian Brassier, Ismaël Koné ainsi que le semi-flop Jonathan Rowe. Les deux premiers cités ont été prêtés à Rennes lors de la seconde partie de saison. De quoi leur permettre de reprendre confiance même si ça ne suffira pas à en faire des cadres de l'OM la saison prochaine.

L'OM souhaite échanger Koné avec Truffert

Même s'il a inscrit un magnifique but contre l'OM samedi d'une frappe puissante, Koné n'est pas assez performant pour se faire une place dans un entrejeu olympien particulièrement fourni. Marseille veut cependant capitaliser sur la cote en hausse du milieu canadien en Bretagne. Selon le compte X Le Petit OM, les Phocéens veulent échanger Ismaël Koné avec un cadre rennais de nouveau ciblé Adrien Truffert.

👀 L'OM pourrait rebouger sur Truffert prochainement à un an de la fin de son contrat et dans le cadre de l'intérêt de Rennes pour pérenniser Koné. pic.twitter.com/HKiM9hGv2r — LePetitOM (@LePetitOM) May 21, 2025

C'est le bon moment pour aller chercher l'arrière gauche, sélectionné une fois en Equipe de France (contre le Danemark en 2022). En effet, Truffert est à un an de la fin de son contrat au Stade Rennais. Agé de 23 ans, il fait partie des Français les plus prometteurs à ce poste et possède une belle marge de progression. L'OM pourrait ainsi combler un manque dans son effectif et, ce à bas prix. Il faudra toutefois se mettre d'accord avec la nouvelle direction sportive rennaise incarnée par Loic Désiré et avec l'entraîneur breton Habib Beye.