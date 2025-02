Ismaël Bennacer, le pari dangereux de l'OM

Dans : OM.

Recruter Ismaël Bennacer cet hiver était-il vraiment nécessaire pour l’Olympique de Marseille ? Plusieurs facteurs laissent à penser que l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan va avoir du mal à se montrer en quelques matchs.

Pour faire plaisir à Roberto De Zerbi, la direction de l’Olympique de Marseille s’est adjugée les services d’Ismaël Bennacer. Arrivé de l’AC Milan sous la forme d’un prêt avec option d’achat, le natif d’Arles espère pouvoir apporter une touche technique et une fougue dont a bien besoin la formation phocéenne. Pour se l’offrir définitivement, Pablo Longoria n’aura qu’à débourser la somme de 15 millions d’euros, bonus compris. Encore faut-il qu’il justifie un potentiel transfert. Car si pour certains, son arrivée est une bénédiction pour l’OM, voire pour le championnat de France, pour d’autres, il y a des facteurs qui laissent à penser que le recruter était peut-être une erreur de jugement de la part des dirigeants phocéens.

Bennacer à l’OM, la fausse bonne idée ?

Dans un communiqué publié ce lundi 3 février, dernier jour du mercato hivernal 2025 en France, l’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée d’Ismaël Bennacer. Pour le Quotidien du Sport, sa signature est synonyme d’inquiétude. Le média affirme que son arrivée ne répond à aucun besoin réel dans l’effectif de Roberto De Zerbi. De plus, sa tendance à se blesser régulièrement fait jaser. Son début de saison a été haché par une grosse blessure au mollet. Il n’a pu disputer que 8 petites rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison en cours. Un total trop peu rassurant. La saison dernière, il avait déjà manqué un certain nombre de matchs suite à des blessures au genou et aux adducteurs. Avec seulement 33 matchs disputés en 1 an et demi, sa condition physique interroge.

Malgré tout, Ismaël Bennacer est revenu à son plein niveau depuis le 20 décembre dernier. Il a depuis aligné de très belles performances qui laissent croire en un bel avenir à l’Olympique de Marseille.