OM ‍: Dedić arrive pour marcher sur l'Europe

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Lundi soir, l'OM a officialisé la venue dans son effectif d'Amar Dedić en provenance de Salzbourg. Le Bosnien a hâte de commencer l'aventure sous sa nouvelle tunique phocéenne.

L'OM a fait fort ce lundi en officialisant les arrivées d'Ismaël Bennacer et d'Amar Dedić. De quoi rassurer un peu les fans et observateurs phocéens. C'est aussi le cas de Roberto De Zerbi, qui voulait absolument que sa direction compense les départs. L'Italien a de quoi se montrer confiant pour la suite de la saison. Surtout que les nouveaux arrivants sont plus que motivés à l'idée de jouer sous ses ordres. C'est notamment le cas d'Amar Dedić. Le latéral bosnien débarque depuis Salzbourg avec une grande envie de bien faire et d'impressionner Roberto De Zerbi.

Dedić plus impatient que jamais

Devant la presse ce mardi, l'international bosnien n'a en effet pas caché sa satisfaction d'avoir signé dans cet OM version De Zerbi malgré la grande pression qu'il aura sur la Canebière : « C'est un club spécial, avec beaucoup d'histoire. Pour moi, c'était simple et clair : je voulais jouer ici, devant ces supporters. Et comme je l'ai dit, les objectifs sont nombreux et importants. On veut être une des meilleures équipes d'Europe, donc je suis heureux d'être ici et j'ai hâte de commencer. (...) Évidemment, dans le foot, il y a toujours un peu de pression. C'est la réalité du haut niveau. Ici, on joue à un très haut niveau dans un grand club, un club spécial. Donc, évidemment qu'il y a ce genre de pression, mais je pense que c'est de la pression positive.

Moi, je suis heureux, comme je l'ai dit. J'ai hâte de jouer. Vraiment, je suis bouillant, j'ai vraiment hâte de jouer. Il n'y a pas de pression négative, voilà, juste jouer, et j'ai vraiment hâte. (...) De Zerbi ? Évidemment qu'il a été important. Tout le monde sait que c'est l'un des meilleurs entraîneurs en Europe. Pour moi, c'était essentiel qu'il soit ici. Je connais son style de jeu, je sais comment il veut jouer, et je pense que c'est quelque chose qui me convient, qui est vraiment en accord avec mon style. Je le remercie pour ça ».

Sauf contre-temps, Dedić pourrait débuter sous les couleurs phocéennes dès dimanche soir en Ligue 1 sur la pelouse d'Angers.