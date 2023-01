Impossible de vendre l'emblème de l'OM, Longoria prévenu

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM est attaqué au mercato pour Mattéo Guendouzi. On veut récupérer le milieu marseillais en Premier League, notamment à Aston Villa. Pablo Longoria pourrait y réfléchir financièrement mais ce serait une erreur sportive et humaine pour Jérôme Rothen.

Le pactole pour Mattéo Guendouzi ? C'est ce qu'une partie de la presse pense alors que le milieu de l'OM est courtisé au mercato hivernal. L'équipe d'Aston Villa entraînée par Unai Emery aimerait bien apporter la fougue de Guendouzi à son entrejeu. Connaissant les finances du club de Premier League, une offre conséquente n'est pas exclue et pourrait faire tourner la tête de Pablo Longoria. Le président marseillais a des comptes à équilibrer ainsi qu'une équipe à compléter. Il manque un avant-centre et un latéral notamment pour combler les manques de l'équipe d'Igor Tudor.

Guendouzi est trop aimé des supporters pour partir

Un transfert est donc possible et peut même contenter le joueur, lequel connaît bien le championnat d'Angleterre ainsi qu'Unai Emery. Toutefois, malgré le bénéfice financier évident de l'opération, Pablo Longoria doit-il vendre l'un de ses cadres ? Non, pour Jérôme Rothen. Le consultant de RMC estime que le jeune international français a pris trop d'importance dans le vestiaire phocéen pour être cédé aussi facilement. En plus, il est l'un des chouchous du public olympien. Longoria risque une cassure avec son public, réputé très exigeant.

🗣💬 "Ce sont les limites du système Longoria. Les supporters se sont identifiés à lui. Le voir partir au bout d'un an et demi parce que ça ferait du bien aux caisses..."@RothenJerome assure que l'OM commettrait une erreur en vendant Mattéo Guendouzi à Aston Villa. #RMCLive pic.twitter.com/3iy6cPfoJw — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 11, 2023

« Guendouzi représente énormément l’Olympique de Marseille. Il aime beaucoup ce club, ça se voit. Il s’est très vite identifié à ce que ce club a besoin sur le terrain. C’est un chien, il se bat, il est très aimé au stade Vélodrome. […] Le voir partir au bout d’un an et demi, comme cela, parce qu’il y a eu une offre énorme, alors que t’as en point de mire de finir sur le podium, […] c’est toutes les limites du système, du projet. Parce que, à la fois les supporters ont pas eu le temps de s’identifier et tu vas t’affaiblir en cours d’année. En plus, derrière, tu dois reprendre un autre joueur qui devra s’acclimater… J’ai envie de voir des joueurs rester plusieurs années dans le club parce que ça aide à la stabilité et aux performances », a t-il indiqué dans son émission Rothen s'enflamme. La réalité du terrain, et notamment le match gagné à Troyes mercredi soir, semble conforter sa thèse.