Ilic moins cher au Torino, l’OM s’est fait rouler

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Annoncé tout proche de l’Olympique de Marseille pour l’été prochain, Ivan Ilic va finalement atterrir au Torino pendant ce mercato hivernal. Le club phocéen a pourtant transmis la meilleure proposition à l’Hellas Vérone. Mais des histoires d’agents ont notamment plombé les Marseillais sur ce dossier.

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Pablo Longoria. Devancé par Arsenal pour le Belge Leandro Trossard, le président de l’Olympique de Marseille n’est pas non plus parvenu à ses fins pour Terem Moffi. Le dirigeant semble avoir abandonné la partie pour l’attaquant lorientais davantage attiré par l’OGC Nice. Et comme si cela ne suffisait pas, le club phocéen vient de perdre une recrue pour l’été prochain.

On annonçait effectivement Ivan Ilic en partance pour l’Olympique de Marseille une fois la saison terminée. Tout était bouclé entre les différentes parties concernées. Du moins jusqu’au rebondissement révélé par le journaliste Gianluca Di Marzio, lequel affirmait jeudi soir que le Torino avait finalement chipé le milieu de l’Hellas Vérone. Mais comment le Toro a-t-il inversé la tendance en l’espace de quelques heures ?

Les agents d'Ilic décisifs

D’après le journal L’Equipe, la première explication est évidemment financière. Le club turinois s’est quasiment aligné sur l’offre marseillaise estimée à environ 15 millions d’euros, plus trois millions d’euros de bonus. Le Torino, qui n’a donc pas eu besoin de surenchérir ni d’égaler la proposition olympienne, a également profité du discours de son entraîneur Ivan Juric, ancien coach d’Ivan Ilic à l’Hellas Vérone, tout comme Igor Tudor dont les mots ont apparemment moins séduit.

Enfin, le quotidien sportif évoque une histoire d’agents. Les représentants du Serbe n’auraient pas apprécié l’apparition de nouveaux intermédiaires qui avaient contribué à l’accord avec l’Olympique de Marseille. Autant dire que les agents d’Ivan Ilic ne se sont pas gênés pour contrecarrer ce deal et privilégier le Torino avec qu’ils entretiennent de bonnes relations.