Il vient de Manchester United, l’OM ne lui fait pas peur

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Présenté à la presse ce vendredi, Angel Gomes a été interrogé sur le contexte et la pression autour de l’Olympique de Marseille. Rien d’inquiétant pour l’ancien joueur de Manchester United.

L’Olympique de Marseille a réussi un joli coup avec Angel Gomes. Libre après la fin de son contrat à Lille, le milieu de terrain ne manquait pas de sollicitations. L’international anglais a confirmé des approches dans son pays. Mais ses différents échanges avec les décideurs marseillais l’ont finalement incité à accepter l’offre du club phocéen.

𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐚𝐲 ☀️🥵 pic.twitter.com/oINtJMKWtY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 11, 2025

« J'ai parlé avec le coach, a raconté l’ancien Lillois. J'ai discuté avec la direction des ambitions de l'OM, le projet m'a plu, la taille du club, le stade... Vous voulez toujours jouer sous pression quand vous êtes un grand joueur et, ici, tu joues toujours sous pression. L'OM est un grand club, avec une grande histoire, le meilleur stade de France. J'ai déjà joué au Vélodrome, c'est le stade le plus difficile en France. » A cause de la pression autour de l’Olympique de Marseille, le Vélodrome peut aussi devenir un handicap pour son équipe. Angel Gomes le sait. Mais en tant que joueur formé à Manchester United, le contexte ne l’effraie pas.

La pression, Angel Gomes connaît

« J’ai aussi joué à Manchester United, qui est un gros club, donc la présence des supporters dans la ville, c’est aussi très important. Je ne dis pas que je compare à Marseille, mais juste que je connais l’ambiance d’un grand stade, l’engouement des gens. Je pense que Marseille, c’est différent. C’est un endroit vraiment spécial. J’adore cette atmosphère, j’adore les supporters. Tout le monde est uni, venant des différents quartiers de Marseille, tout le monde se rassemble autour du club. Moi, j’ai un passé un peu semblable à Manchester, et je trouve que cette union autour du club, c’est une belle chose. Evidemment, ça peut faire un peu peur, ça peut intimider, mais pour moi, c’est quelque chose de positif », a tempéré la recrue marseillaise.