Il se moque de l'OM, Longoria s'agace

Par Hadrien Rivayrand

L'OM fera partie des clubs français les plus actifs sur le marché des transferts cet été. Pablo Longoria veut mettre tous les ingrédients de son côté pour faire bonne figure sur la scène européenne.

A Marseille, les amoureux de l'OM espèrent vite savoir quel entraineur reprendra les rênes du club après le départ précipité d'Igor Tudor. Pablo Longoria est au travail pour trouver la perle rare, sachant que les deux hommes devront par la suite coopérer sur le marché des transferts. Nombreux sont les joueurs qui intéressent déjà le président espagnol et son équipe. Avec des finances toujours bancales, l'OM devra se montrer intelligent sur le marché des joueurs en fin de contrat. Déjà, on sait que Pablo Longoria aimerait beaucoup s'attacher les services de deux attaquants français : Marcus Thuram et Moussa Dembélé.

L'OM veut se faire respecter

Les deux joueurs sont suivis depuis longtemps par Pablo Longoria et l'OM. Leur situation, libres de tout contrat, attire forcément les clubs. Problème pour le club phocéen, le fait que ces dossiers soient très compliqués à finaliser. Marcus Thuram est très courtisé, notamment par le PSG, et Marseille aura bien du mal à rivaliser sur le plan économique (et même sportif). Concernant l'ancien joueur de l'OL, il se montre trop gourmand financièrement, ce qui freinerait les dirigeants marseillais. Interrogé à ce sujet sur le plateau de Football Club de Marseille, Alexandre Jacquin indiquait récemment sur le sujet : « Moussa Dembélé, l’OM s’est intéressé à lui depuis le mercato d’hiver. Ils avaient pris des renseignements sur lui. Ils étaient intéressés sur le fait qu’il est libre cet été. Mais ça ne se fera pas. Côté OM, on considère qu’il a fait une très mauvaise saison. De ce que je sais, je peux me tromper, mais des informations que j’ai, il demandait une prime à la signature très importante qui ne correspond pas à sa valeur selon l’OM ». A savoir donc si Moussa Dembélé reverra ses prétentions ou alors si les Phocéens changeront leur braquet.