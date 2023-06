Il reste en Italie, un entraineur en moins pour l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après le départ d'Igor Tudor, Pablo Longoria est en quête d'un nouvel entraîneur pour l'OM. Comme souvent, il sonde le marché italien. Gian Piero Gasperini, annoncé sur le départ à l'Atalanta, était une piste chaude. Mais, le technicien italien a fait volte-face.

L'Italie, l'un des terrains de chasse favoris de Pablo Longoria au mercato mais aussi un terreau fertile en ce qui concerne les entraîneurs de qualité. Cela tombe bien car le président de l'OM doit trouver un remplaçant à Igor Tudor, démissionnaire. A l'instar du Croate, passé par le Hellas Vérone et l'Udinese notamment, le futur technicien de l'OM est cherché prioritairement dans la botte. On cite le nom d'Ivan Juric, actuellement au Torino, mais aussi de Gian Piero Gasperini. Une deuxième option très séduisante au vu des performances de l'Atalanta ces dernières années. Un rêve pas forcément utopique puisque ce dernier réfléchit à quitter la Dea cet été.

Gasperini reste finalement à Bergame

Après sept années sur le banc de l'Atalanta, il n'est pas illogique de voir l'entraîneur de 65 ans être lassé. Aller voir ailleurs et pourquoi pas à l'OM ? Expérience, succès sur le terrain, projet de jeu enthousiasmant : Gasperini a de quoi séduire les supporters marseillais. Qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue des champions contrairement à la Dea, l'OM a aussi des atouts à faire valoir auprès du technicien italien.

Un plan parfait qui est toutefois tombé à l'eau ce mardi. En effet, Sky Sports Italia a révélé dans la journée que l'entraîneur avait rencontré sa direction et que la conclusion avait été une prolongation de leur collaboration la saison prochaine. « Les parties ont trouvé un accord complet et satisfaisant pour continuer ensemble », a indiqué le média transalpin. Une nouvelle confirmée dans la foulée par l'Atalanta sur ses réseaux sociaux. « Gasperini, l’histoire continue ! Coach Gian Piero Gasperini va rester à la tête de l’équipe », a tweeté ce soir la Dea. Gasperini ira donc au bout de son contrat, lequel expire en juin 2024. Trop tard pour l'OM qui doit trouver un coach au plus vite. La solution Ivan Juric va sûrement prendre plus de poids désormais.