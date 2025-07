Il refuse le Barça, un phénomène signe à l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très actif en ce début de mercato, l’OM n’oublie pas en parallèle de blinder les meilleurs joueurs de son centre de formation. Surveillé par les plus grands clubs européens, le prometteur Samy Bedja va rester à Marseille.

Il a seulement 15 ans et les plus grands clubs européens sont déjà prêts à lui dérouler le tapis rouge. Brillant avec les U17 de l’OM et les U15 de l’équipe de France cette saison, Samy Bedja est l’un des plus grands talents du centre de formation du club olympien. Convoqué par Roberto De Zerbi pour disputer son premier entraînement avec les professionnels en avril 2025, ce milieu de terrain a tapé dans l’oeil de Barcelone, Manchester United, le Bayer Leverkusen ou encore l’Ajax, Dortmund et Benfica. Face à une telle concurrence, l’OM pouvait légitimement craindre de perdre celui que Foot Mercato décrit comme un « phénomène ».

Mais le média spécialisé nous apprend que Medhi Benatia a été très convaincant pour conserver le joueur et convaincre son entourage que l’avenir de Samy Bedja devait s’écrire à Marseille. En effet, un accord a été trouvé pour la signature d’un contrat aspirant de trois ans au sein du club olympien. Un très gros coup de la part de l’OM sur le marché des jeunes avec la signature d’un joueur extrêmement convoité et qui pourrait faire parler de lui très vite. Car si on imagine qu’à 15 ans, il est encore tôt pour démarrer en Ligue 1, rien ne dit que Samy Bedja ne sera pas convié de plus en plus régulièrement aux séances des pros avec Roberto De Zerbi. Avec pourquoi pas une première apparition dans le championnat de France d’ici un an, un objectif pour Samy Bedja qui va continuer son développement à Marseille pour le plus grand bonheur des dirigeants et du staff olympien.