Il ne veut pas de l'OM, Fagioli a prévenu la Juventus

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Annoncé comme proche de l'Olympique de Marseille, Nicolo Fagiolo ne devrait pas rejoindre le club phocéen en ce dernier jour de mercato. L'international a fait son choix.

La Juventus lui ayant donné un bon de sortie, Nicolo Fagioli est à l'écoute du marché depuis quelques jours. C'est pour cela que son nom a souvent été associé à l'OM, y compris lundi matin où sa venue à Marseille semblait très probable. Cependant, au fil des heures, le dossier s'est compliqué et à moins de sept heures de la fin du mercato d'hiver, plusieurs journalistes italiens affirment que si le milieu de terrain international quitte la Juventus, ce sera uniquement pour rejoindre la Fiorentina. Le joueur de 23 ans donne son unique priorité au club de Florence confirme Gianluca Di Marzio, et l'hypothèse d'une signature à l'Olympique de Marseille est désormais à oublier. Pour Nicolo Fagioli, ce sera la Viola ou rien en ce mois de février 2025.

Fagioli veut rejoindre Florence lors de ce mercato

#Calciomercato | @acffiorentina, in attesa di trovare l'accordo con la @juventusfc, Nicolò #Fagioli ha dato priorità ai viola — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 3, 2025

Cependant, même si Nicolo Fagiolo veut aller à la Fiorentina, rien n'est encore signé entre la Juventus et son concurrent de Serie A. Car du côté de Turin, on espère obtenir un transfert sec du milieu de terrain, plutôt qu'un prêt avec option d'achat, formule proposée par la totalité des clubs intéressés par Fagioli. Ces dernières heures, l'OM aurait même revu son offre, en incluant une obligation d'achat sous certaines conditions liées au nombre d'apparitions jusqu'à la fin saison en Ligue 1 et à la qualification pour la Ligue des champions. Cela ne change rien pour le joueur, qui n'a pas négocié directement avec Pablo Longoria et attend que les choses se décantent avec la Fiorentina.