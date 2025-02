Fagioli à l'OM, l'accélération brutale

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a encore quelques idées en tête en cette toute fin de mercato hivernal. La piste Nicolo Fagioli (Juventus) n'est pas encore morte, loin de là même pour les Phocéens.

L'OM sera assurément l'une des équipes à suivre en cette fin de marché des transferts hivernal. Le club phocéen se cherche encore un nouveau milieu de terrain. Mais pour cela, il faudra un départ. Ismaël Koné est plus que jamais proche de quitter le navire phocéen. Le Canadien ne manque pas de courtisans. Valence a un accord total avec l'ancien de Watford. Problème, ce n'est pas encore le cas avec l'OM et Roberto De Zerbi. L'Italien ne veut pas affaiblir son effectif et veut un remplaçant avant de valider le départ de Koné. Peut-être trouvera-t-il son bonheur du côté de la Juventus avec un international italien dans le viseur.

Fagioli à l'OM, l'opération est bien possible

Selon les informations de Nicolo Schira, Nicolo Fagioli (23 ans) pourrait en effet rejoindre l'OM dans les prochaines heures. Le milieu de terrain italien est disposé à relever un nouveau challenge, lui qui n'apprécie pas son traitement à la Juve de la part de Thiago Motta. Il devra certainement choisir entre Marseille et la Fiorentina pour continuer sa carrière au plus haut niveau. Le joueur est même d'accord avec les Florentins, mais la Juve est elle loin de l'être avec la Fio. La Vieille Dame aimerait inclure dans le futur prêt de Nicolo Fagioli une obligation de rachat entre 18 et 20 millions d'euros. Le journaliste précise que si le Piémontais filait à l'Olympique de Marseille, alors la Fiorentina pourrait se rabattre sur... Ismaël Koné, indésirable à Marseille. De nouveaux contacts sont attendus dans la soirée entre toutes ces équipes pour tenter de trouver un accord alors que RMC précise que l'OM est prêt à faire des concessions pour le prêt incluant certaines options pour acheter le joueur.