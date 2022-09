Il largue l'OM et réalise enfin son rêve

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Pas dans les plans d'Igor Tudor cette saison, Arkadiusz Milik n'a eu d'autres choix que de quitter l'OM. Heureusement pour le buteur polonais, la Juventus est arrivée pour récupérer l'attaquant et ce dernier a pu réaliser son rêve.

Après 55 rencontres disputées et 30 buts inscrits, Arkadiusz Milik part finalement de l'OM avec un goût amer laissé aux supporters marseillais qui attendaient plus du joueur de 28 ans. S'il a quitté Marseille au moment où le club s'est qualifié en Ligue des Champions, Milik dispute bien la coupe aux grandes oreilles cette saison, mais avec la Juventus de Turin. La Veille Dame qui traverse une crise sportive, a immédiatement montré son intérêt pour l'international Polonais (63 sélections). Auteur de 3 buts en 6 matchs disputés avec la Juventus, Milik s'est déjà imposé comme un homme de base du système de Massiliano Allegri. En signant dans un club aussi réputé que la Juve en Italie, l'ancien joueur de Naples a réalisé son rêve d'enfant.

Milik plus heureux que jamais à la Juve

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arek Milik (@arekmilik)

« Le choix d'aller à la Juve a été rapide. J'ai toujours rêvé de jouer pour un grand club comme la Juve. Depuis que je suis petit, je voulais jouer pour une grande équipe. J'étais content d'avoir cette opportunité et j'en ai profité. Je n'avais rien à perdre » a déclaré le natif de Tychy au média sportif polonais Meczyki. Après avoir porté les couleurs du Bayer Leverkusen, de l'Ajax Amsterdam et de l'OM, Arkadiusz Milik joue cette fois pour l'équipe la plus titrée du championnat italien (36 trophées). Prêté un an avec une option d'achat de 10,7 millions d'euros, Milik devrait probablement rester à Turin puisque selon la plupart des médias italiens, la direction turinoise est satisfaite des performances de Milik et souhaite lever son option d'achat dès la fin de sa période de prêt.