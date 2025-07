Il explose Ronaldo et Benzema, l'OM a recruté un monstre

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Avec l'arrivée de Pierre-Emerick Aubemeyang, l'Olympique de Marseille s'est adjugé les services d'un monstre de physique qui impressionne encore largement malgré son âge.

Ce mercredi 30 juillet, Marignane était le théâtre de l'arrivée par avion de Pierre-Emerick Aubameyang. Il y a tout juste un an, il quittait l'Olympique de Marseille pour passer une saison, seulement, en Arabie saoudite. Son retour étant désormais acté, il a montré aux Marseillais la joie qui l'animait par des chants partagés avec les supporters sur une scène placée à la sortie de l'aéroport. Accueilli par des centaines de supporters, l'international gabonais est bien décidé à montrer les muscles sous le joug de Roberto De Zerbi. Et si certains s'inquiètent à juste titre de la qualité de sa forme physique et de sa capacité à tenir une saison entière en alternant la Ligue 1 et la Ligue des champions, des statistiques lui donnent raison.

Aubameyang, une saison en AS réussie

Son passage en Arabie saoudite fut bref mais surprenant. Auteur d'une saison à 17 buts et 3 passes décisives avec Al-Qadsiah, il s'est aussi et surtout fait remarquer pour sa fraicheur physique surprenante. Comme l'indique Team Football, Pierre-Emerick Aubameyang comptabilise 2741 minutes jouées en Saudi Pro League la saison dernière, soit plus que Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Surtout, il est le joueur qui a parcouru le plus de kilomètres (301,7) de tous les acteurs du championnat saoudien. Des statistiques affolantes pour un joueur de son âge dans des conditions climatiques extrêmes, loin devant les deux anciennes stars du Real Madrid.

Et ce n'est pas tout. Pierre-Emerick Aubameyang a atteint une vitesse de pointe de 33,9 km/h, soit, là aussi, plus que Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Les deux vainqueurs du Ballon d'Or se font également distancer au classement des sprints dans lequel le néo-Marseillais se positionne à la 3e place avec 472 courses rapides réalisées. Autant de statistiques qui prouvent que l'OM ne s'est pas juste doté d'un joueur à la recherche d'une retraite tranquille, mais bien d'un attaquant encore capable de rivaliser - et de faire mieux - que des légendes du football.