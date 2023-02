Il amène les buts sur un plateau, l'OM peut lui dire merci

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

L'été dernier, l'OM a réalisé l'un des meilleurs coups du championnat en signant Jonathan Clauss pour seulement 7,5 millions d'euros. Le latéral droit s'est immédiatement imposé comme l'un des meilleurs joueurs de l'effectif ainsi que comme l'un des plus performants à son poste, en Europe.

Après deux grosses saisons au RC Lens et des sélections en équipe de France, Jonathan Clauss a décidé de passer un cap dans sa carrière et a signé à l'OM. Dans un club aussi médiatisé que Marseille, le joueur de 30 ans savait que ses performances allaient être détaillées au millimètre près et qu'il n'aurait pas le droit à l'erreur. Visiblement, ça n'a pas fait peur au natif de Strasbourg puisqu'il est actuellement le meilleur passeur de la Ligue 1 avec 10 caviars distribués, à égalité avec Lionel Messi. Encore plus fort, Jonathan Clauss est le latéral qui comptabilise le plus de passes décisives en Europe cette saison. Des performances qui sont jugées excellentes par un ancien joueur de l'OM.

Comment Clauss a réussi à changer l'OM

« On s'aperçoit qu'avec un joueur de côté qui sait centrer, il y a plus de possibilités de marquer, ça multiplie les occasions. Lui le fait bien et la finition valorise la passe. Et c'est plus facile pour un attaquant de finir avec un centre de Clauss. Il a de la lucidité dans la diversité de ses centres, voire de ses passes. Il y a souvent des buts à la retombée de ses centres, ça laisse penser qu'il fait souvent le bon choix. Il a une belle palette technique, varie beaucoup entre centres tendus et en retrait. Tout le monde peut centrer, mais il faut le faire au bon moment. Lui est assez bon dans le timing et a la vision nécessaire pour bien le réaliser » a avoué Jean-Christophe Marquet lors d'un entretien avec le journal La Provence. L'ancien milieu de terrain olympien, vainqueur de la C1 en 1993 avec le club de la cité phocéenne est visiblement séduit par le début de saison de Clauss avec l'OM. Sous contrat jusqu'en juin 2025, l'international français (6 sélections) va faire les beaux jours de Marseille pendant encore quelques saisons.