Igor Tudor, un départ fracassant de l'OM en juin ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré les difficultés en Ligue des Champions, Igor Tudor réalise un début de saison tonitruant avec l’OM.

Deuxième de Ligue 1 à égalité de points avec le PSG, l’Olympique de Marseille est sur une très belle dynamique en championnat. Malgré les doutes à son sujet, Igor Tudor a réussi à imposer sa patte et ses idées à son vestiaire. En attendant la réception du Stade Rennais ce dimanche au Vélodrome, l’entraîneur croate peut se féliciter de cet excellent début de saison. Et vraisemblablement, les débuts réussis d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille donnent des idées à certains grands clubs européens. C’est par exemple le cas de la Juventus Turin, dont l’entraîneur Massimiliano Allegri est sous pression comme jamais. Il faut dire que le coach italien réalise de son côté un début de saison cataclysmique avec la Juventus Turin, aussi bien en Série A qu’en Ligue des Champions. Pour des raisons économiques, Allegri n’est pas menacé à court terme mais en juin prochain, la Juventus Turin ne s’interdira pas de se séparer de son entraîneur s’il n’atteint pas les objectifs fixés en début de saison.

La Juventus Turin s'intéresse à Igor Tudor

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

A en croire les informations de la Repubblica, un départ de Massimiliano Allegri lors de la pause de la saison pendant la Coupe du monde 2022 n’est pas impossible à imaginer en fonction des résultats. De manière concrète, si Massimiliano Allegri ne parvient pas à inverser la situation en Ligue des Champions et en Série A, son départ pourrait être acté cet hiver, à l’initiative de Pavel Nedved, dirigeant de la Juventus Turin le moins convaincu par l’entraîneur italien. Et selon le média transalpin, Igor Tudor fait partie des entraîneurs ciblés par la Juventus afin de remplacer Massimiliano Allegri, plutôt dans l'optique du mois de juin, car la Vieille Dame a conscience que le Croate ne quittera pas l’OM en plein cours de saison. A l’instar d’Igor Tudor, trois autres entraîneurs sont ciblés par la Juve : Roberto De Zerbi, Thomas Tuchel et Paolo Montero. En attendant de savoir si Igor Tudor sera l’heureux élu de la Juve, nul doute que l’OM observera avec prudence cet intérêt du club turinois pour son entraîneur.