OM ‍: Igor Tudor out, réponse définitive cette semaine

Un départ semble de plus en plus probable à la fin de la saison pour Igor Tudor, qui a pourtant mené l’OM à la troisième place du classement.

Malgré une saison plutôt aboutie en championnat, Igor Tudor est sur le départ à l’Olympique de Marseille. D’un commun accord, l’entraîneur croate et le club phocéen pourraient mettre fin à leur collaboration, un an seulement après le début de celle-ci. A en croire les informations de RMC, Igor Tudor et Pablo Longoria vont se rencontrer cette semaine pour un rendez-vous qui sera décisif afin de savoir si l’ancien entraîneur du Hellas Vérone, qui ne reste en moyenne qu’une année dans chacun de ses clubs, va poursuivre ou non sa carrière à Marseille.

Igor Tudor un peu isolé à l'OM ?

En conférence de presse avant le match perdu contre Brest au Vélodrome, Igor Tudor avait confirmé l’existence de ce rendez-vous prévu cette semaine et qui sera décisif. Alors que le flou régnait. Selon les informations de la radio, au cours des dernières semaines Igor Tudor s’est senti « parfois mal aimé au sein du secteur sportif » en raison de ses méthodes très brusques et qui n’ont pas fait l’unanimité à tous les étages du club durant la saison.

Du côté de l’état-major de l’OM et notamment de Pablo Longoria, on ne crache toutefois pas dans la soupe. Le président marseillais apprécie la culture du travail que Tudor a instauré au sein du club. Initialement, le dirigeant espagnol voulait conserver son entraîneur. Ces derniers jours, il affiche une sérénité totale et souhaite se détacher des derniers résultats pour prendre sa décision.

Pablo Longoria veut être fixé cette semaine

Finalement, le choix d’Igor Tudor n’est pas si décisif pour Pablo Longoria, qui a prouvé l’été dernier qu’il était capable de trouver l’entraîneur idoine pour le projet de l’OM en seulement trois jours, après le départ de Jorge Sampaoli. Il est prêt à refaire la même chose cet été. Alors que Marseille disputera le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, il sera néanmoins crucial d’être fixé au plus vite. Raison pour laquelle le président marseillais a planifié ce rendez-vous cette semaine avec Igor Tudor. Pour sceller le divorce ou contre toute attente, acter une certaine forme de continuité.